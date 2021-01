Thomas Michael Hogg: Iniciando 2021 y México carece de liderazgo

Fuente: Cortesía

El año pasado fue un año de muchas pérdidas. Tristemente, porque muchos perdimos un ser querido durante la pandemia. Hubieron otras pérdidas con los cierres de cientos de miles de negocios y empresas que dieron trabajo, empleo y remuneración para las familias de México. Pérdidas causadas por parte también por políticas sociales, económicas y ambientales equivocadas. El liderazgo en estos temas en los últimos dos años ha sido malo. No lo puedo calificar de otra forma. Y líderes mexicanos los hay pero unos deben entrarle y otros deben ubicarse y dejar su ideología, su egoísmo, su obsesión personal y/o la novela política. Lo mejor para el 2021 es que las cosas sólo pueden y deben mejorar. Levanto la mano. Esto es un llamado a México a sacar al país adelante con un liderazgo unido, correcto y enfocado.

Yo veo solución para México en los siguientes 10 años hacia 2030 siempre cuando México primero mejora su competitividad (incluye tener políticos mas competitivos y capaces), segundo logra empujar y formalizar el segmento de PyMEs y tercero dónde hagan productiva la generación joven de México su país puede llegar a una mucha mayor prosperidad fomentada por un desarrollo constante en todos los ámbitos. Asimismo, generar una nueva confianza a invertir en México.

La productividad, el PIB y el bienestar sólo se logra con inversiones. Inversiones en proyectos productivos. Para darles un dato clave, la inversión fija bruta, que señala el comportamiento de la inversión en México y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo por ejemplo en Maquinaría y Construcción, cayó 4.9 por ciento en 2019 en comparación con el 2018. Antes de la pandemia en enero y febrero 2020 llegó a una disminución mensual de hasta 10 por ciento.

Durante junio del año pasado, México salió del ranking de los 25 países preferidos para la inversión extranjera directa (IED), de acuerdo con el Foreign Direct Investment Confidence Index, de AT Kearney. Además, cuando alrededor de 3 por ciento era el promedio que destinaron los demás países en América Latina para responder a la crisis, sorprendentemente el gobierno mexicano ha dispuesto apoyos fiscales equivalentes alrededor de sólo un por ciento de su PIB. El presidente de México

aseguró principios de Junio en una de sus populares conferencias "Mañaneras" que no posee cuentas bancarias ni ha adquirido bienes, ¿entonces debemos entender que él mismo como persona nunca ha invertido en algo? Esas son algunas señales claras de la incapacidad del gobierno federal para saber usar y darle confianza a la inversión. Y el Covid-19 no tiene que ver ahí, aunque agravó la situación para todos los países, tiene que ver con tomar decisiones y dar señales de ayuda a la iniciativa privada.

Además, se ocupan también inversiones en educación y en el capital humano. Obviamente también inversiones en I+D (Investigación y Desarrollo). La falta de inversión ha sido una de las limitantes más importantes del crecimiento, por lo que la estrategia de desarrollo debe centrarse en la inversion pública y en la acumulación de capital productivo, lo que incrementará la productividad total y la capacidad para crecer.

Incluso, México carece todavía de una mejor infraestructura donde falta más inversión pública y privada. Y a corto plazo, México aún necesita más inversión para apoyar al sistema de salud y en especial para lograr una mucha mayor distribución en forma y tiempo de la vacuna. En conclusión menos improvisación y más inversión focalizada.

Definitivamente, México es un país con grandes oportunidades, pero creo profundamente que hay que romper paradigmas de raíz y hay que accionar. Accionar con un enfoque "8020" como lo describo en mi nuevo libro "Profitable Growth Strategy". El 20 por ciento de acciones acertadas resultan siempre en el 80 por ciento de los resultados esperados. Las oportunidades de crecimiento se capitalizan con la toma de decisión y ejecución enfocada. Los problemas se resuelven con atender la causa raíz.

Ahí, los líderes políticos, empresariales, académicos y sociales tienen una responsabilidad enorme de tener una visión más clara, tomar mejores decisiones "8020" y trabajar por un México más unido. Las elecciones estatales este año son clave también. El costo y el costo de oportunidad de votar por gente incompetente es muy pero muy alto.

Les puedo decir que hemos tenido en Alemania la bendición de contar ya 15 años con el liderazgo de Angela Merkel y se ven resultados. Creo que también hay ejemplos en México de un excelente liderazgo. Lorenzo Servitje o Eugenio Garza Sada tenían un liderazgo bien profundo y difundido. Ernesto Zedillo era un ejemplo de un buen presidente. Fernando Turner de la ANEI es otro muy buen ejemplo con liderazgo. Armando Fuentes Aguirre, Catón, es un ejemplo de escritor y periodista. Denise Dresser también. Felipe González y González en la academia. Estela Villarreal Junco ha tenido un liderazgo social ejemplar y recuerdo también a Luis Fernando Tena en las olimpiadas de Londres. En una u otra forma tuve el privilegio de conocerlos y/o aprender de ellos y hay una lista larga de buenos modelos mexicanos a seguir.

Hoy en día, vaya que hay una esperanza y responsabilidad en el liderazgo de Tatiana Clouthier que declaró que tiene que quedarse a trabajar en el esquema nacional, porque según ella es donde aporta más al país y a Nuevo León. Como Secretaria de Economía tiene que mostrar un gran liderazgo porqué el desempeño económico de México ha sido muy malo en los últimos años. El actual gobierno preferió a agotar en dos años los recursos del FEIP (Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios) en lugar de crecer la economía y así recaudar también más impuestos.

La confianza para la inversión empresarial está en los suelos. Países emergentes similares, en especial en Asia, han superado a México por políticas económicas más acertadas en especial en el desarrollo de sus PyMEs nacionales. El Banco Mundial ha exhortado a México, en especial desde el cambio presidencial en diciembre 2018, facilitar una mayor inversión privada en proyectos de desarrollo para así poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y la generación de empleos formales. Confío en Tatiana que convenza a Andrés Manuel de tener una verdadera política a favor de la iniciativa privada.

En años difíciles normalmente se muestran liderazgos extraordinarios. Winston Churchill dio al mundo el mejor testimonio. Y para liderar no se ocupa ni dinero ni palancas. Para liderar, gobernar y crecer se ocupan líderes preparados, íntegros e integrales. México ocupa más líderes o más bien dicho más liderazgo. Porque hay muchos líderes en el país, pero deben sacar la cabeza y su coraje para el bien de su país. Un buen liderazgo se caracteriza por preparación, ética, capacidad de comunicarse, inteligencia emocional, capacidad de planeación y resultados. La rendición de cuentas es clave. Pero en su definición más pura el liderazgo tiene que ver con el servicio. Servir a tu país.

Les recomiendo uno de mis libros favoritos "Fuera de servicio: Balance de una vida" de Helmut Schmidt. De hecho se lo regalaba a Ernesto Zedillo en el 2011. En su libro sobre el tiempo transcurrido desde su salida de la cancillería alemana, Helmut Schmidt describe los revolucionarios cambios históricos ocurridos después del final de la guerra fría, reflexiona sobre la política actual y el futuro y habla sobre cuestiones personales: experiencias de guerra que le marcaron, errores y omisiones propias, su fe y el final de la vida. "Fuera de servicio" es el balance de una vida extraordinaria y, al mismo tiempo, el legado político de un gran estadista. ¿Qué modelos hay que seguir? ¿Se puede aprender de la historia? ¿Cómo se adquiere la sabiduría política?

Importante para tener una mayor suma de liderazgo es que cada uno/a desde nuestra trinchera debemos ayudar a lograr un cambio. Aunque es a nivel familia, vecinidad, municipio, estatal o nacional. Tomar tiempo para enseñar a los jóvenes el "debe ser". No cansarnos. Sacar el coraje y sacar el potencial de México. De eso se trata el futuro mexicano acompañado a sacar los vicios de siempre. Menos novela más preparación. Menos grilla más unidad. Menos quejas más trabajo eficaz. ¿Quién(es) de ustedes dice YO? ¿Quién(es) de ustedes realmente se compromete este año con esto? Con y para México.

Esto es un llamado a Andrés Manuel para que me y nos escuche. La iniciativa privada es importante y se debe ayudarla y fomentarla. En sí un llamado a los políticos de la izquierda y de la derecha, en especial a los corruptos. No sean más obstáculos para el país y mejor retírense. Esto es un llamado a Nuevo León para que vayan votando bien para tener un Gobernador de la altura para el Estado. Esto es un llamado a los padres de familia y matrimonios de México que siguen enseñando valores y principios. Esto es un llamado a los jóvenes para que se vayan preparando, cuestionando y visualizando un mejor México. Esto es también un llamado a los empresarios de las compañías grandes, los más ricos del país. A la familia Slim, a la familia Salinas Pliego, a la familia Mota-Velasco, a los Bailleres, a los Garza, a los Zambranos, a los Villarreal y los Treviños. En San Pedro me han contado que existe un burbuja, dónde las nuevas generaciones viven con lujos que generaron sus papás y abuelos. Esos abuelos que han hecho crecer a Monterrey con trabajo, ahorro y con un enfoque en virtudes.

Hay que seguir construyendo sobre estas virtudes y he conocido mucha gente con dinero que tienen muy impactantes proyectos sociales, espirituales y filantropologos. Amigos, por favor inviertan en México, más y mejor. Inviertan en el desarrollo de los jóvenes de México. Inviertan en proyectos locales estratégicos. Inviertan su "lana" para el bien de México. Conviertan su riqueza en un mejor México.

Un México que defiende ser conservador y cree en la familia. Además, las inversiones de sus fundaciones deben traer un mucho mayor retorno social. Si juntan sólo 20 por ciento de su presupuesto entre todas las fundaciones de segundo piso y lo invertimos en educación ditigal para la clase media-baja, en educación en valores, en educación de desarrollo personal y profesional, en formación empresarial y en un rotundo "NO" a la corrupción imagínense lo que podemos lograr. Eso sería aplicar el 8020 a la inversión social con resultados muy extraordinarios. Manos a la obra amigos mexicanos.

Logremos que México brille. Casi se me olvida, es muy crucial tener un mayor sentido de urgencia en todos los temas que señalo aquí arriba. Los demás países, en especial en la Asia son muy ágiles y competitivos. Sin un sentido de urgencia México se hunde lento pero seguro. Entonces de nuevo, mente y manos a la obra. Declaro un México con liderazgo y declaro un futuro bendecido para su gran país.

