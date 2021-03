Thomas Michael Hogg: Hecho en México no vale la pena

Fuente: Cortesía

Los mexicanos no invierten lo suficiente en su país. Ni dinero ni tiempo. Desde la basura que se tira en el Cañón del Sumidero hasta el poco tiempo que la gente se involucra en la política y hasta la poca inversión en proyectos productivos que está haciendo el país. "Hecho en México" es una marca sin mucho fundamento, sin empuje y sin suficiente ambición. Me sorprende y hoy les dejo esa reflexión, enfocándome con un mensaje más para los empresarios/as mexicanos/as.

En el tema de CureVac, la vacuna que llegó para la prueba en su tercera fase al TecSalud, sé que la empresa estuvo fondeado por Dietmar Hopp, uno de los cofundadores de SAP. Hopp ha invertido y donado más de 30 mil millones de pesos en temas de biotecnología y medicina. Cuando los gemelos alemanes Strüngmann financiaron la investigación de los posteriores fundadores de BioNTech, creyeron en la idea. Los Strüngmann vendieron su empresa a Novartis y siguieron invirtiendo en el ámbito de la medicina. Se llama inversión en el progreso e inversión en "R&D" (Investigación y Desarrollo). Los "family offices" en Alemania, parte fundamental de la iniciativa privada, han tenido un buen enfoque.

Qué enfoque tienen las family offices en México, sería una buena pregunta. He interactuado con algunas pero percibo que están más enfocadas a un retorno a corto plazo, torres inmobiliarias y muchas veces invierten fuera de México. Hacer dinero aquí en tierras mexicanas y luego sacarlo. ¿Por qué no invierten más en México si aquí pudieron hacer su riqueza? La certidumbre para y sobre la inversión es tan pero tan crucial. Hay que exigirla, en especial con el Gobierno y hay que generarla invirtiendo en su país. Los gemelos Strüngmann reinvirtieron su dinero en Alemania. Andreas y Thomas Strüngmann no se retiraron con los aproximadamente 5 mil quinientos millones de euros de la venta de su empresa Hexal, sino que decidieron invertir grandes sumas en el joven campo de investigación de la ingeniería genética médica y BioNTech que está salvando millones de vidas en este momento fue la resultante. La inversión de capital de riesgo tiene que ver con hacer negocio, pero qué mejor invertir en el sector de salud. Hay hasta un tema filantrópico dentro de estas inversiones. "Ayudar a la gente". Pero en México "en gran parte" los gobiernos han estado corruptos por años y la iniciativa privada ha invertido en intereses propios.

¿Se dan cuenta que hay una causa raíz común? La avaricia mexicana, una vez estando en un cargo importante de hacerse rico, de hasta fregar a otro mexicano para subir. O cuando otro mexicano logra escalar se busca a cuestionarlo o hasta difamarlo. Es un tipo de novela que es parte de la cultura mexicana. Fuerte pero verdadero. Confío que en México hay todavía miles y millones que pensamos muy distinto y debemos actuar en el campo que nos compete para combatir la impunidad y la improvisación. Difamar a otro mexicano, fomentar la novela política y usar incorrectamente el poder económico considero que es la verdadera traición.

La inversión en México y en I+D es clave porque bien invertido de parte de la IP y del Gobierno la resultante será valor agregado con retorno de inversión. México todavía carece de valor agregado y generarlo. A México le falta un rumbo claro y unido en general y en la mayoría de los temas. Por lo pronto hay que invertir en la implementación y la distribución de la vacuna. Es un factor clave donde una vez de haber recibido las vacunas se debe lograr una aplicación organizada y masiva. En Alemania existen ya miles de centros de vacunación, muchos también en las numerosas y espaciosas instalaciones feriales donde se pueden vacunar miles de personas en un día. También entender que no todo es perfecto, mucho menos en Alemania. Aunque por un lado Angela Merkel hizo un excelente trabajo de dimensionar el impacto de Covid-19, "desarrollamos" la primera vacuna BioNTech y tenemos los centros de vacunación ya listos, la política a través de la Unión Europea y carencias en asegurar la producción y distribución local tienen a muchos de mis paisanos todavía esperando la primera vacunación. EUA estuvo haciendo una labor extraordinaria en activar la producción en masa con Pfizer y Moderna. Para México "estaremos" vacunados todos durante 2022. Me contaron que México ya tiene un proyecto de una vacuna de ADN prometedor y profesional de clase mundial creado con apoyo regio del spin off del Instituto Gould-Stephano que tiene 10 meses desarrollándose y solo ocupa ahora más inversión de la iniciativa privada. Esa vacuna tiene la capacidad de uso repetido (refuerzos) de las vacunas de ARN mensajero (i.e. Pfizer, Moderna, CureVac). En eso, debe ver "ojalá" un aprendizaje de trabajar en un plan y políticas serias en la inversión para con México. Bajar las trabas en regulaciones y el valor de invertir en "Hecho en México". Si analizamos cuáles y cuántos productos tienen el sello "CE" de "China Export" pregunto, ¿cuáles de esos productos no se pudieron haber "Hecho en México"? Yo creo firmemente que "Hecho en México" vale la pena, pero los tomadores de decisión políticos y empresariales no creen ni invierten lo suficiente en su propio país así cerrando a la generación joven actual un panorama devastador sin oportunidades laborales y con la confianza que México va a seguir con más de lo mismo.

Tengo muy claro que para eso se ocupa un nuevo "Mindset" mexicano. A romper paradigmas. Tanto el esfuerzo como el de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes de empoderar y desarrollar las PyMEs es igual de importante crear oportunidades y productividad para lo mejor que tiene su país, su gente y la generación joven talentosa de México. Demos más tiempo, oportunidades, inversión y recursos a los jóvenes. Hay que preocuparnos y desarrollarlos. Si no, se nos pierden aún más en TikTok y otras redes. Creo que el costo de oportunidad nunca ha sido más alto en la historia mexicana de no invertir en su gente. Y no sólo en el sector farmacéutica hay mucho dinamismo, necesidad y oportunidades. En diez años las armadoras automotrices tendrán en su gran mayoría modelos eléctricos. Me pregunto ¿si México va a lograr construir esa cadena de suministro fuerte, innovadora y competitiva? Yo creo que sí se puede y hay una gran oportunidad para México a largo plazo de convertirse en un proveedor estratégico en múltiples nichos.

Hablando del sector educativo, José Antonio Fernández anunció que quieren "creando juntos un futuro mejor". Se me hace muy bien pero ¿qué tan lejos puede llegar una universidad privada como el Tec de Monterrey con y para México sin una visión y ejecución realmente más amplia? Hay que multiplicar ese enfoque desarrollador en más universidades y en especial en las públicas para crear oportunidades reales y masivas y generar instituciones y empresas donde usemos bien el talento mexicano. Lo que ocupa México es un plan 2050, en el que la gente mexicana se involucra y se interesa realmente por México. Vencer la ignorancia y el desinterés de sobresalir con y para México. Confío en el país y en su gente. Les puede ir muy bien siempre cuando hagan equipo para llegar a ese "Sueño Mexicano". Hay que combatir la ignorancia, la improvisación y la falta de inversión funcional en el país. Coincido que hay muchos mejores incentivos en Europa y EUA, pero México tiene otras ventajas competitivas. México tiene la materia prima de miles de doctorados y estudiantes. Alemania cada vez más carece de futuro talento y mano de obra propia, el recurso humano de millones de jóvenes. Por eso allá y en EUA incentivan e invitan a las mentes más brillantes a ir a su país. Yo creo que México tiene una generación joven con la cual se puede lograr ser un país sin pobreza y con un desarrollo enorme. Triste sería que sólo yo lo creo y los líderes actuales no. A veces pienso ¿porque confío y creo yo más en México que los mismos mexicanos? Por eso ocupamos mejores líderes políticos y empresariales que erradiquen la improvisación y la falta de inversión en su propio país. Si tienes una empresa invierte en darle trabajo y empleo a más jóvenes. Ojalá logremos implementar la educación dual aún en la crisis.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.