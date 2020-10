Thomas Michael Hogg: El crecimiento rentable de empresas mexicanas 

Fuente: Cortesía

El futuro “Crecimiento Rentable” de las empresas en México es la clave para desarrollar el país y empujar su economía hacia la dirección correcta. Las empresas que se enfocan a ciertas prácticas sobreviven bien la crisis y hasta pueden ganar participación de mercado internacionalmente.

En temas de competitividad los conceptos de enfoque, calidad, innovación y estrategia definen quiénes serán los futuros líderes en el mercado. Hablando de competitividad hay realidades en las que empresas mexicanas empeoran y más en un escenario de crisis. México recién se ubicó en lugar 53 en competitividad global (según el ranking 2020 de la universidad suiza IMD), perdiendo tres lugares. En infraestructura tecnológica, México se encuentra en el lugar 57 y su peor calificación tiene la educación ubicada en el lugar 62 en el mundo.

Este es un llamado a México a aumentar su competitividad y recuperar el crecimiento rentable en el 2021. En mi nuevo libro "Profitable Growth Strategy" que se lanza esta semana durante la Hannover Messe México, describo siete prácticas aplicadas de empresas alemanas, que pudieran ser buenos ejemplos para que los Empresarios/as y Directivos de México transformen sus compañías.

En los estudios que hemos realizado en TMH Consulting & Investment Group observamos que sólo el 20 por ciento de las empresas logran un crecimiento rentable constante. Ahora, con la crisis actual es aún más difícil para tomadores de decisión como ustedes lograr los objetivos organizacionales. En dicho libro detallo las mejores prácticas en Enfoque, Calidad, Nicho, Innovación, Exportación, Finanzas y Planeación Estratégica que han implementado las empresas más exitosas de Alemania. Estas compañías tienen estrategias sostenibles a largo plazo tomando en cuenta siempre el capital humano. Existe mucha lectura y ejemplos de empresas estadounidenses, pero sobre compañías de Alemania, no había o había muy poca. Hay mil 500 empresas alemanas, entre grandes empresas y PyMEs, que lideran su nicho de mercado. Esto es único a nivel mundial.

Las empresas mexicanas grandes, medianas y pequeñas deben voltear hacia este modelo alemán porque puede habilitar el crecimiento y desarrollo de la economía del país. En México más del 95 por ciento de las PyMEs no participan en las cadenas globales de valor por dos razones, porque no tienen la información sobre las oportunidades o no están lo suficientemente certificadas y/o capacitadas. Los estudios de la OCDE muestran tendencias en las que México pudiera ser la séptima potencia económica en el mundo en 30 años, pero sin un desarrollo de las PyMEs y sin una mayor productividad laboral esta gran oportunidad se perderá.

Una empresa o institución mexicana debe enfocar su modelo para lograr un crecimiento, abordando siete rubros:

1. Tener un enfoque 8020 para las estrategias y los recursos aplicados.

2. Las empresas alemanas tienen una demanda internacional natural por su alto enfoque hacia la calidad. Las empresas mexicanas deben también desarrollar productos y servicios de valor agregado con la más alta calidad posible.

3. Estar bien enfocado y querer ser el mejor en su nicho debe ser otra característica muy particular.

4. La innovación alemana va desde el primer coche de Karl Benz (Mercedes Benz) hacía el enfoque de innovación que hoy en día está liderado por la canciller Ángela Merkel. En México falta que la administración de AMLO lidere más y mejor el tema de I+D.

5. Como empresa, el tener un crecimiento geográfico como plan es clave. Con el T-MEC las empresas mexicanas tienen grandes oportunidades para internacionalizarse.

6. Cada Planeación Estratégica debe estar acompañada por un plan financiero robusto.

7. Tener un plan estratégico bien definido y comunicado en la organización no es tan fácil como parece.

La meta es ayudar a México y a sus empresas a hacerse más competitivos. Si nos vamos a nivel estatal Nuevo León, CDMX, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Coahuila siguen siendo los estados más competitivos generando empleos formales. Pero considero que estos estados, en especial Nuevo León, no se deben comparar con otros estados mexicanos. Se deben comparar con Texas, la Lombardía, el País Vasco, Ulsan en Corea del Sur, o con el país número uno en competitividad (según el World Economic Forum), que es Singapur. México debe seguir apostando al desarrollo de la industria 4.0 y seguir conectando las PyMEs estatales con las cadenas globales de valor. Las empresas mexicanas deben mejorar sus prácticas de comercialización y exportación.

Es esencial robustecer la macroeconomía y la inversión nacional y la IED para México. Pero en primer lugar, México tiene que fortalecer la microeconomía mexicana en su esencia. Y eso tiene que ver con modelos de negocio basados en un crecimiento y desarrollo constante.

Si México no entiende que ciertos problemas tienen que ver con la aplicación de los recursos, la nueva generación mexicana tendrá un futuro muy difícil. Los empresarios y los políticos deben en primer lugar entender y mejorar su propia productividad para poder invertir los recursos adecuadamente. Esto implica también invertir en el capital humano.

México tiene una generación joven muy talentosa y si el país logra hacer productiva esta generación, añadido con un aumento en la calidad y valor agregado de los productos y servicios mexicanos; en los siguientes años su país puede tener ambos un crecimiento y desarrollo. La competitividad se juega a nivel mundial y hay que enfrentar estos retos.

Por eso, eventos internacionales en México como la Hannover Messe México/Industrial Transformation México apoyado por el Gobierno del Estado de Guanajuato son tan importantes para el desarrollo del país tanto a nivel gubernamental y para la iniciativa privada. En este contexto, les animo a participar en esta feria que empieza este miércoles 28 de octubre y es gratuito. HANNOVER MESSE es la mayor exposición mundial de tecnología industrial y plataforma líder para la Industria 4.0.

En su versión mexicana "Industrial Transformation MEXICO" de este año, se plantea una feria 100% en línea que contiene un área de exposición, conferencias y un amplio programa educativo, todo esto unido por los temas generales de transformación digital en México y fabricación inteligente. Hay que ver cuáles son las tendencias mundiales a nivel de industria y tecnología. Asimismo, les invito a buscar mi libro "Profitable Growth Strategy" que ya está disponible en Amazon México.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.