Thomas M. Hogg: El decálogo del gobierno mexicano post Covid-19

Lo que rescato del decálogo del gobierno federal para entrar a la nueva normalidad es que el mensaje es muy importante y de hecho es valioso lo que menciona su presidente. Dice: "Aquí hago un paréntesis para decir 'Es muy importante escuchar..' ". Hace una referencia importante para que el pueblo se informe sobre la situación actual. Considero que la petición de Andrés Manuel es muy acertada.

Hay que escuchar.

Hay que escuchar que México como país salió del Top 25 en el ranking 2020 de Atractividad para Inversión Extranjera Directa de AT Kearney, aunque en los últimos siete años México siempre se hizo presente.

Hay que escuchar a los virólogos, como lo hizo Angela Merkel en enero, sobre lo que iba a venir de los escenarios de la pandemia.

Hay que escuchar a las PyMEs que sostienen el 50 por ciento de la economía formal en casi todos los países. Así lo hizo Angela y los/las Secretarios de Economía de los Estados de Alemania. Vi un ejemplo claro en mi estado natal Baden-Württemberg donde la Secretaria de Economía Nicole Hoffmeister-Kraut fue a visitar empresas y tiendas en Stuttgart para "escuchar". Viendo de primera mano problemas existenciales y de liquidez. Y aunque quisieran, los empresarios ya no pueden dar empleo a todos en forma y tiempo. Entendiendo que sin empleos la economía y demanda nacional va a afectar al PIB tan severo como nunca antes visto. He publicado sobre las excelentes medidas del gobierno alemán a rescatar la economía y aún así el PIB alemán decrecerá siete por ciento este año.

El decálogo tiene muchas ideas buenas. Buen avance. Hay que escuchar mucho más a los empresarios y las empresarias de las PyMEs y ayudarlos. Hay que crecer el PIB y el bienestar. ¿Cómo? En fortalecer la microeconomía mexicana en su esencia, como lo hace Angela, y en fortalecer la macroeconomía y la inversión nacional y la IED para México. Cuatro medidas que pueden ayudar a México:

1. Fomentar la relación con los empresarios y hacer mejor mancuerna. Ejecutar el compromiso que haya una inversión nacional de ambos, del gobierno y de la iniciativa privada. Dejar por seis semanas las transmisiones mañaneras y ponerse a implementar las acciones.

2. Apoyos a las empresas (en especial a las PyMEs) de acceso rápido a crédito con tasas razonables. En Alemania duró cuatro días hábiles y las empresas tenían acceso a liquidez para asegurar y mantener su inversión en el capital de trabajo.

3. Hacer Benchmarking y fortalecer las relaciones internacionales con Estados Unidos y Alemania. Con mucho sentido de urgencia implementar el T-MEC. Una cosa es tener el acuerdo y otra cosa es aprovecharlo.

4. Fortalecer las PyMEs con formación enfocada de mejorar sus modelos de negocios y modelos financieros, hacerlas más competitivas.

Además, tengo que señalar que el gobierno federal subestimó el impacto del Covid-19 y aún no actúa con la agilidad necesaria. En nuestros estudios de mercado con empresarios y directivos en 12 Estados de México antes de Covid-19 (en enero) el 97 por ciento proyectó un crecimiento para el 2020. El estudio de junio con la misma pregunta señala que 71 por ciento proyectan un decrecimiento para 2020. 50 por ciento de las empresas proyectan un decrecimiento de más de 30 por ciento en sus ventas comparado con 2019. 49 por ciento bajaron sueldos, 31 por ciento despidieron gente y a 62 por ciento se le está aumentando la cartera vencida. Está más que claro que las empresas, especialmente las PyMEs, van a decrecer doble dígito este año y si no hay medidas acertadas el PIB Mexicano decrecerá también doble dígito.

Con más de 150 mil casos (de Covid-19), más los casos que no fueron posibles detectar, es sumamente importante seguirse cuidando, pero al mismo tiempo reactivar y fortalecer la economía. Sería bueno ver lo que hizo el Bronco en Nuevo León en temas de análisis y síntesis sobre la pandemia y la reactivación económica. Sería bueno también hablar con Angela como lo hizo Fernández. El presidente de Argentina escuchó a la canciller alemana en febrero sobre las consecuencias que tendría el coronavirus. "Fue la única que me lo dijo. Cuando estábamos terminando la cena Angela me dijo.. '¿le podría robar diez minutos más? porque quiero hablarle de algo'", evocó Fernández. "Tuvo la generosidad de robarme diez minutos más. En esos diez minutos, me habló del coronavirus. ¿qué mirada tenía yo del coronavirus? en ese momento se sabía poco.."

Ayer un amigo empresario mexicano me dijo que está muy de acuerdo con los pensamientos y estrategias del gobierno federal. Le respondí: "Liderar un país no se hace con pensamientos. Liderar se hace con escucha, análisis, síntesis, planeación, toma de decisión y ejecución en forma y tiempo."

El mensaje hacia el gobierno de Caintra, CCE, Coparmex, etc creo que es el mismo: "Cuando hay una crisis, hay que hacer equipo." Por los intereses y los celos, observo una siguiente novela política donde también ciertas instituciones deben aprender cómo acercarse e interactuar con el presidente, pero creo que ahora no estamos en tiempos darnos el lujo de juegos de poder. ¡Ahora No!

Con mucho respeto hacia los Gobiernos Federales de México (el actual y el pasado) he observado tres"i's". Las tres i's que frenan un país.

Ignorancia, incapacidad e improvisación.

Mi amigo empresario me dice: "Pero el gobierno lo tiene y lo tenemos difícil. Y estamos haciendo bien muchas cosas." Le digo: "Pues creo que hay un problema. El problema es que yo tomo como benchmark a Angela Merkel y comparo su actuar con los de Trump y AMLO. Ahora, ¿está mal tener un benchmark? Obviamente no es lo mismo México y Alemania. Pero uno puede aprender de los mejores. Y eso no quiere decir que Angela, aunque la sigo desde mi vida estudiantil hace 18 años, es la mejor en todo. Pero al final tiene características de un(a) buen(a) líder. Hay que aprender y copiar ciertas características de Angela."

México tiene bondades como su cultura, biodiversidad, valores, cercanía con EUA, etc. que ni lo tiene ningún otro país. Y se me olvidó decir que México tiene los jóvenes más talentosos en todo el mundo. México tiene una generación de oro. No me canso a decir que México puede ser la 7a potencia económica mundial en el 2050 y hay estudios que lo sostienen. Pero por favor mexicanos, desde la presidencia hasta cualquier ciudadano y joven, por favor crean en su país, rompan paradigmas, y aprovechen la gran oportunidad que tienen. Enfoquemos al país y hagamos productiva la generación joven, porque no se vale a echar perder de nuevo este o los siguientes sexenios. Y no me refiero solamente a los sexenios políticos, también a nivel institucional y empresarial me he encontrado las tres "i's". A muchas empresas les faltan una mayor competitividad e implementar mejores prácticas financieras, comerciales y de exportación. Porque en temas de competitividad hay realidades donde las empresas mexicanas empeoran. México recién se ubicó en lugar 53 en competitividad global (según el ranking 2020 de la universidad suiza IMD), perdiendo tres lugares. Si nos vamos a nivel estatal Nuevo León, CDMX, Querétaro, Aguascalientes y Coahuila siguen siendo los estados más competitivos generando empleos formales.Y en ciertos estados del Sur de México falta generar más competitividad y empleos formales. Entonces, como dicen en el rancho grande (Regiolandia) en dónde tengo el privilegio vivir ahora: "¡A jalar raza!"

La intención es más a largo plazo, darle a México una visión clara para 2050 para dar a nuestros hijos un mejor México. Tengo muy claro que México necesita un nuevo " growth mindset". Creerse que el crecimiento y desarrollo a largo plazo es posible de forma ética y sostenible. Creerse que México tiene todo para hacerlo y ponerse a trabajar para lograr una visión de éxito. El sentido de urgencia y la toma de decisión es más importante que nunca, en especial para México.

