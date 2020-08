Tendrán regreso a clases on line

La pandemia obligó a las cuatro universidades más representativas de Nuevo León: UDEM, Tec de Monterrey (ITESM), Universidad Regiomontana (UERRE) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) a replantear su operación del próximo ciclo escolar que comienza en agosto y que recibirá a cerca de 350 mil de sus estudiantes en la modalidad on-line, ante la pandemia del Covid-19 que se vive en el mundo desde febrero pasado.

En este contexto, la expectativa era de un regreso presencial, sin embargo ante la incertidumbre que aún se vive en torno a esta crisis sanitaria y a la contingencia, es un hecho que el regreso a las aulas universitarias será virtual, como también lo será en los niveles de primaria y secundaria.

Ante esta situación algunas universidades aceleraron los proyectos de inversión en tecnología para ofrecer un modelo cien por ciento en línea, aunque otras echaron mano de su fondo de contingencia y crearon una pequeña clínica y, contrario a lo que se pensaba, prevén elevar o mantener su matrícula.

UDEM

Patricio de la Garza Cadena, vicerrector académico de la UDEM, explicó que el siguiente ciclo escolar se mantendrá un esquema híbrido en donde los alumnos podrán tomar la modalidad en línea, en tiempo real, presencial o mixto.

En este último dos grupos de 15 alumnos se intercambiarán durante dos semanas entre la modalidad presencial y en línea en tiempo real, siempre y cuando las autoridades de salud den “luz verde” al semáforo de reactivación.

Asimismo, previó que la matrícula sea similar o ligeramente menor, tanto en preparatoria como en el nivel profesional, a la del otoño pasado.

“Estimamos que, si acaso, si llegásemos a tener una afectación (…) sería un porcentaje menor al que tuvimos en otoño pasado, pero no pensamos que vaya a ser muy relevante la disminución. Tampoco pensamos que va a ser un porcentaje de incremento importante de alumnos (…) pero no lo podemos saber ahorita con certeza, hasta que no terminen inscripciones”.

De la Garza señaló que se realizaron inversiones en tecnología, se adecuaron salones y se incluyeron otros aditamentos para cumplir con los protocolos de salud.

“Hemos hecho inversiones importantes en los laboratorios que tenemos en la vicerrectoría de Ciencias de la Salud, en los que hacemos pruebas de PCR y que estamos certificados por el Indre; para beneficio de nuestros alumnos y colaboradores, construimos una pequeña clínica, que llamamos Clínica Covid-19. Todo esto para poder acoplarnos a esta nueva normalidad mientras continuamos ofreciendo una educación de calidad, brindando un espacio seguro para todos”.

El docente señaló que, en promedio, cada otoño la Udem recibe entre nueve mil y nueve mil 500 alumnos en el nivel profesional y, entre tres mil 500 y cuatro mil en el nivel de preparatoria.

ITESM

Los estudiantes del ITESM regresarán a clases bajo el modelo HyFlex+Tec, cien por ciento remota, migrando de manera gradual a actividades híbridas, conforme el semáforo de reactivación lo permita.

Esto significa que los alumnos pueden optar por cursar el semestre completo en modalidad remota, sin afectar el avance en su plan de estudios, señalaron funcionarios de la institución.

“Para apoyar a las familias afectadas por la crisis económica, la institución educativa creó el Fondo de Contingencia para Estudiantes que, entre abril y junio de este año, otorgó más de nueve mil 500 apoyos; además se abrió el Fondo de Verano que favoreció a más de siete mil 600 estudiantes, se incrementó el presupuesto de becas y créditos educativos.

“Para el semestre agosto-septiembre se abrirá el periodo para nuevas solicitudes al Fondo de Contingencia para Estudiantes”, explicaron.

A través de un comunicado, el ITESM anunció que, también lanzó la iniciativa Unidos Podemos, que aglutina los fondos Unidos por la Salud y Unidos por tu Educación, en el que se apoya a su comunidad con el cuidado de la salud y, la continuidad académica y profesional en aquellos en situación económica vulnerable.

La institución informó que no prevén un impacto significativo en la matrícula, respecto al número de alumnos que tenían inscritos previo a la pandemia.

Además, resaltó que, desde hace 30 años, con el lanzamiento de la educación a distancia en el Tec, constantemente realizan inversiones en tecnología para videoconferencia, plataformas de entrega de contenido, de gestión de video y software especializado, entre otros.

UERRE

Para apoyar a las familias que se vieron afectadas económicamente por los efectos de la pandemia, la UERRE acordó, por segundo ciclo consecutivo, mantener congeladas las colegiaturas.

“Continuamos ofreciendo esquemas de pago de colegiaturas que se adaptan de manera temporal y personalizada, para los alumnos que estén enfrentando una situación económica de gran vulnerabilidad”, indicaron funcionarios de la institución.

Al igual que el resto de las universidades, la UERRE mantendrá las clases, mientras el semáforo de reactivación lo permite, en las modalidades en línea y presencial con más de cinco mil alumnos.

“Previo al Covid-19, estamos realizando inversiones en tecnologías para estar a la vanguardia en herramientas digitales para un mejor aprovechamiento académico”.

“Esperamos que nuestra matrícula aumente al iniciar nuestro próximo periodo conforme a otros años. Nuestro propósito es transformar comunidades a través de las personas. Nuestra institución está analizando cada caso y está ofreciendo diferentes opciones de apoyo a cada familia que esté enfrentando una situación económica compleja. Queremos que todos nuestros estudiantes puedan continuar su proyecto académico y es nuestro enfoque”, informó la institución.

UANL

La UANL también arrancará el próximo semestre de manera virtual, pudiendo migrar a la forma híbrida o mixta .

“Esta modalidad mixta operará en un esquema de reactivación gradual y escalonada de acuerdo con las características de cada unidad de aprendizaje y a las condiciones establecidas por cada dependencia académica. Con lo anterior se busca disminuir las probabilidades de contagio con estricto seguimiento a las recomendaciones de higiene y sana distancia, entre otras”, expuso la UANL.

Héctor Alvarado, director de Comunicación Institucional de la UANL, mencionó que implementaron diversos diplomados con el personal docente, a fin de que tengan herramientas en sus clases virtuales.

Señaló que el esquema virtual le has permitido aumentar el número de alumnos.

“La demanda por algún espacio en las prepas y facultades de la UANL se mantuvo, e incluso, por el tema virtual, fue posible aceptar a más alumnos. El semestre pasado la matrícula fue de 206 mil alumnos, y este semestre se espera que se acerque a los 210 mil”, explicó.

Para apoyar la economía de las familias de los estudiantes, dijo que, por instrucciones del Rector, Rogelio Garza, la Dirección de Becas incrementó el número de estas y, pidió a los directores de las 26 facultades y 29 prepas ser flexibles para becas, prórrogas y demás apoyos.

Por otro lado, los profesores que requieran acceso a las instalaciones de la facultad para realizar actividades tendrán como marco normativo el protocolo de prevención sanitaria y seguridad laboral UANL.