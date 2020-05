Tendrá Nuevo León impacto en finanzas por pandemia

Una vez que pasé la pandemia del Covid-19 las finanzas de Nuevo León tendrán una reducción, sin embargo, la Tesorería trabaja ahora para que el impacto no sea tan severo.

De acuerdo con Carlos Garza Ibarra, Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, se están priorizando proyectos y programas y postergando otros, además de re-direccionar recursos del gasto corriente y de infraestructura.

“Como gobierno decidimos invertir considerablemente en el sector salud y eso nos ha ayudado porque mucha de la inversión, ayudó a que tuviésemos mayor capacidad de reacción ante la contingencia. Estamos por el lado del gasto corriente cancelando algunas cosas y re direccionando el recurso y, por el lado de gasto de infraestructura o capital también”, explicó Garza Ibarra.

Agregó que, “algunos proyectos, entendiblemente, ya no se van a hacer este año, vamos a tener que programarlos para el próximo, de forma tal que, no estamos endeudando más a las finanzas del estado.

“Todo lo estamos haciendo con rebalanceo, es decir, estamos haciendo priorizaciones, en términos de decir esto no se va a hacer y se deja para el próximo año y ese recurso lo estamos re direccionando”.

En términos de pesos y centavos, destacó Garza Ibarra, aún no se tiene el monto cuantificado con exactitud de en cuánto se reducirán los ingresos estatales, pero se sabe que, de entrada, el estado está dejando de recibir mil millones de pesos mensuales en impuestos a los casinos.

“De qué tamaño, es parte de lo que estamos esperando del análisis de (la consultora) McKinsey para tener un análisis más detallado del impacto económico por sector de forma que, podamos medir con mayor precisión de cuánto será la disminución”.

Añadió “en Nuevo León recaudamos casi mil millones de pesos de casinos, pero ya estamos en el segundo mes de cierre, sin duda vamos a tener una disminución considerablemente de esos ingresos que recibimos vía esos impuestos”.

Si bien, dijo, las participaciones federales que la entidad recibe, también se reducirán, el Fondo de Estabilización será quien subsane ese faltante.

“Esa parte no nos preocupa tanto, aunque lo que vamos a ver, no va a ser una caída real porque está el fondo de estabilización que permite que podamos operar, pero, en lo del estado sí se van a caer; el impuesto sobre nómina, derechos vehiculares, impuesto sobre casinos o sobre hospedaje van a tener una merma”.

Sobre los proyectos de obra pública que estaban desarrollándose, como la línea 3 del Metro, la Presa Libertad y la tercera etapa del Anillo Periférico, aseguró que, éstos no tendrían por qué postergarse o cancelarse financieramente, ya que todos ellos tienen su propio fondeo.

“Lo que pudiese hacer que no avancen estos proyectos, que obviamente hay que hacerlos porque generan empleo, es la lógica de la restricción en términos de que ciertas obras o acciones no se puedan hacer por la sana distancia y un tema de contagio. De ahí en fuera, la parte financiera no tendría por qué haber problema (…) todos tienen su propio fondeo”.

Por otro lado, considero importante, una vez que pase la pandemia, actualizar el Pacto Fiscal, con un debate profundo sobre lo que los estados y municipios no están haciendo bien y las potestades que cada uno tiene; “debate que tiene que ir por las dos vías de que te toca recaudar o erogar como orden de gobierno”.

“Debatir con mayor seriedad y tecnicismo de cuál debería ser el verdadero modelo para que, el país tenga una mejor recaudación y asignación del gasto”, puntualizó.