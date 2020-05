Tendrá alto costo político dejar morir a Pymes: ANEI

Dañar a las pequeñas y medianas empresas del país, traerá un alto costo político en las próximas elecciones, tanto para el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como para diputados y senadores, dijo Fernando Turner Dávila, fundador de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI).

El empresario automotriz, mencionó lo anterior al señalar que, hacen falta programas de apoyos suficientes para que, las más de seis millones de empresas, pequeñas y medianas, que existen en el país puedan sobrevivir a la pandemia.

“Tenemos que acceder al presidente y tenemos que convencerlo, y si no lo convencemos, el costo para él y su partido va hacer muy alto. Porque no me cabe la menor duda de que, millones de empresarios que votaron por el presidente y por su partido (Morena) le van a dar la espalda como él se las está dando, y eso que lo ayudaron para que esté donde está”, aseveró.

Aseguró que hay una carencia de un interlocutor que convenza al presidente de apoyar a este segmento productivo, lo que generará consecuencias económicas graves.

El empresario se refirió así, al ser cuestionado sobre si la ANEI se ha acercado a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia y coordinador del Gabinete para el Crecimiento Económico, para presentar una propuesta para apoyar al dicho sector económico.

“Nosotros consideramos que no es un tema de un funcionario y, mucho menos de funcionarios que no han podido cambiar la mentalidad del presidente, no han tenido la influencia y, no han tenido la sensibilidad de acercarle a los millones de empresarios medianos y pequeños, si no se han dedicado a cultivar a los mismos de siempre, a los grandotes”, mencionó.

El empresario del ramo automotriz, exsecretario de desarrollo económico del estado y muy cercano a Andrés Manuel López Obrador en su campaña electoral de 2012, estimó que, en el país, el 90 por ciento de las empresas en México, son entidades que tienen menos de 10 personas empleadas y venden menos de 10 millones de pesos al año.

Alertó que una reactivación económica precipitada, podría ser contraproducente ante una “recaída” en los contagios y cierres definitivos de negocios.

“Es muy importante que los gobiernos, pero principalmente el federal, recapacite y establezca un sistema de apoyo a la liquidez para que esos negocios puedan mantenerse cerrados un tiempo más”.

Destacó que, “el problema es que se quiere mantener un déficit fiscal moderado, que en situaciones normales esa es una meta adecuada y prudente, pero, en situaciones críticas es una meta inconveniente y hasta peligrosa”.

ANEI PRESENTARÁ PLAN A AMLO

El fundador de la ANEI dijo que la asociación ya elabora un planteamiento a López Obrador para que, el Gobierno Federal, pueda ayudar a los más de seis millones de empresarios pequeños y medianos a subsistir.

Aseguró que este podría estarse presentando el próximo lunes.

“Si el gobierno cree que tiene un sistema donde ha erradicado sustancialmente la corrupción, debería de no tener miedo en aplicar un programa de estímulos a las empresas y las pequeñas y medianas puesto que lo puede hacer con eficiencia y honestidad”.

“Tenemos la expectativa de que nos escuche porque le conviene al gobierno, porque si no se van a perder fuertes fuentes de ingresos para el gobierno en los años futuros. Le va a costar al gobierno más el caldo que las albóndigas, porque va a perder contribuyentes y a generar un desempleo que fácilmente puede ser de arriba del 10 por ciento, de unos cinco millones de desempleados, esto sería catastrófico”, enfatizó.

El exfuncionario estatal aseguró que falta representatividad a las Pymes en el país.

“Hay que ver que no todos los (pequeños y medianos) empresarios están representados en las cúpulas empresariales que, eso es lo que genera una falta de representación que, a su vez genera una falta de poder de negociación y, genera también, por diversos motivos, un rechazo del presidente, quien equipara la solicitud de las cúpulas con una solicitud de rescate y, las cúpulas no han podido articular una respuesta a esa crítica”

“Lo que hace falta son organizaciones como la ANEI, que sean más activas para plantearle al gobierno, desde una situación de fuerza, políticas públicas eficaces, eficientes, transparentes y honestas”, mencionó.