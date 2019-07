Fuente: Cortesía

Se le atribuye a Paul Kern Hirsch el siguiente texto, en una traducción libre: “Si un hombre le diera a otro hombre una naranja diría, simplemente, “Ten una naranja”. Pero si la transacción fuera conferida a un abogado, él diría: “Por la presente le doy, otorgo, cedo o vendo en su caso, todos mis derechos, los intereses que pueda tener en, de y sobre dicha naranja, junto con la cáscara, membrana, jugo, pulpa y semillas y todos los derechos sobre ella, con pleno poder para morderla, cortarla y comerla o regalarla, toda o en partes, con o sin la cáscara, la membrana, jugo, pulpa o semillas y nada antes o en adelante, o en cualquier otra escrito o escritos, instrumento o instrumentos, de cualquiera que sea su naturaleza o el tipo de contrato aplicara en contrario.”

El 10k es un reporte anual que forzosamente presentan las empresas americanas que cotizan en alguna de las bolsas americanas a la Securities and Exchange Commission, el equivalente a nuestra CNBV. El punto uno de la primera sección del mencionado reporte es la referente al negocio; le sigue el punto 1A que es lo referente a los factores de riesgo que pueden afectar a la empresa para que los inversionistas estén consientes de dichos riesgos. Unos por tener las expectativas muy altas -y a veces irracionales- y otros porque buscan cualquier resquicio, grieta, apertura, hueco o resquebrajadura, así como oportunidad, ocasión, coyuntura o circunstancia para pasarse de listos.

Así las cosas, el número de palabras que tiene la mencionada sección de riesgos es de siete mil 679 (sin embargo, no incluye algún daño por meteorito: sí lo busqué). Más vale redactar en el espíritu del texto de arriba mencionado que lamentarse después. La burra no era arisca, la hicieron a palos.

PEMEX presentó su plan de negocios y en una primera versión pública, reservó ciertos riesgos de diversas índoles, algunos de los cuales inclusive son estratégicos. No creo que sea conveniente el hacer públicos todos y cada uno de los riesgos, especialmente estratégicos.

Pero tampoco considero que las calificadoras basaran sus análisis en todos esos riesgos. Claro que los toman en cuenta y si bien sus opiniones hacen mercado, no creo que sean los malos de la película. Solo son los mensajeros y no hay que matarlos. Los inversionistas, especialmente los institucionales, están bastante creciditos como para que no se den cuenta, a veces más tarde que temprano de las fallas.

El tema no son los riesgos en sí mismos -que claro que los hay- sino lo atinado o no del plan de negocio. O lo que es lo mismo, si de por sí hay riesgos, un plan de negocio que no llevará a la entidad a que sea rentable o simplemente se toman decisiones por imposición, y querer que le traigan a uno globitos a la presentación, pues no va a suceder. Claro que PEMEX está consiente de ello: hay estimaciones de incremento en costo financiero en varios escenarios por citar un ejemplo.

Estamos ante las consecuencias de politizar cuanto tema de la vida nacional exista. Es lo malo de tener que hacer promesas basadas en ataques al de enfrente para que le vaya mal y voten por uno. Es lo malo porque luego hay que cumplir y mantenerse en sus cuatro porque tenemos la extraña idea, alimentada por todos, de que las cosas se escriben en piedra y donde alguien se desdiga, hay que colgarlo de las redes sociales. Eso de que es de sabios rectificar, no aplica en México. Faltó aclarar que el dar la naranja también aplica aún si la naranja estaba por echarse a perder.

KAFKA Y ADOCTRINAMIENTO

Es kafkiano escuchar que es inconstitucional el extender el plazo de gobierno en Baja California -huele a prueba piloto de reelección- y que se diga que no intervendrá quien se encarga de la política interna. Es simple y puro adoctrinamiento la encomienda de los médicos cubanos en México. En un segundo momento, se traerán asesores militares cubanos para encajarlos en las estructuras militares. Tal como se hizo en Venezuela.

El autor es Doctor en Finanzas por la Universidad de Tulane; cuenta con la Maestría en Alta Dirección de Empresas, en el IPADE. Se desempeñó como Director General de entidades del área Internacional en Santander Serfin. Es Director del programa OneMBA.

Opine usted: morenotrip@gmail.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.