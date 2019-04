El Tec de Monterrey sigue exportando talento al cine internacional. Karla Luna, una ex-a-tec del programa internacional BI del Tec, consiguió varios reconocimientos para cortometrajes “Marie”, “The Fringers” y “Maggie Smith is Gone”. También trabajó como coordinadora y asistente en producciones comerciales de Disney, Legendary, Hyundai, Comedy Central, entre otros. Para dar el gran paso, está iniciando la producción de su primer largometraje financiado por Warner Brothers a través de USC.