¿Te imaginas un México derrotado?

La imaginación da para mucho, ya que aquello que nos asusta se puede convertir en miedo y esto es lo que nos manipula desde el inconsciente la mayor parte del tiempo.

No estaba equivocado el “Chicharito” Hernández cuando mencionó “Imaginémonos cosas chingonas, carajo!”. Esta frase quedó plasmada para siempre en memes que generaron un gran ruido en las redes sociales y logró una motivación colectiva a millones de mexicanos; aunque fuera por algunos días. Una frase que salió del corazón y demostró su forma positiva de ver las cosas ante una gran industria de medios que hacen lo contrario.

Todos nos hemos dado cuenta de que las noticias en su mayoría son críticas con sesgo y negativas. El punto que deseo exponer es ¿Por qué seguimos atendiendo y “ganchándonos” con este tipo de información? ¿Acaso no nos hemos dado cuenta de que construimos la realidad desde nuestros miedos? Está fundamentado científicamente que actuamos 95 por ciento desde el inconsciente y es ahí donde se encuentran nuestros paradigmas y miedos, por lo tanto estos se convierte en nuestro contexto para la realidad que vivimos.

Gustave Le Bon, sociólogo y reconocido por su aportación a la psicología de masas, comparte que “La sociedad en masa presenta características negativas como son: la impulsividad, inconsciencia, falta de perseverancia, influenciable y crédula, acrítica, voluble, intolerante, sentimientos simples y exaltados. En la masa predomina una falsa ilusión sobre lo real.”

Sigmund Freud mencionó que: “Un ser humano quiere pasar a ser parte de un grupo colectivo ya que se siente en muchas ocasiones solo y para salir de la soledad busca ser aceptado de cualquier manera posible”. Inclusive compartió que dentro de la naturaleza humana estamos necesitados de convivir con otros ya que se mantiene un miedo inconsciente por la supervivencia.

No es necesario estar todo el tiempo pensando en que a la vuelta de la esquina saldrá un león. Podemos reconocer que estamos viviendo un problema claro de inseguridad en México e inclusive en ciudades que nunca hubiéramos esperado como en Monterrey, pero lo estamos creando nosotros mismos. Hemos dejado que suceda y hemos culpado a otros por no detenerlo cuando todos somos parte de los conflictos que vivimos hoy. Como no hemos hecho consciente que ya no vivimos en la era de la supervivencia, hablando de forma colectiva, el inconsciente nos mantiene dentro del “sistema”.

Estar dentro de este inconsciente colectivo nos permite reforzar los miedos individuales y es por esto que seguimos atendiendo las notas negativas o falsas que los representan. Es una reacción que viene del pasado sin darnos cuenta que lo que alimentamos es una ilusión.

Esta imaginación es la que se vive en el presente y por ello nos suceden las mismas cosas una y otra vez. Si seguimos imaginando que nos va a ir mal es claro que, en lo colectivo, crearemos las situaciones para que suceda. Si imaginamos “cosas chingonas” es seguro que tendremos las posibilidades y la atención para tenerlas. La imaginación nos permite generar la intención de lo que queremos, el reto es distinguir si lo hacemos de forma consciente o inconsciente.

Muchas veces se ha imaginado a un México derrotado y lo único que ha pasado es que creamos una ilusión que al final terminamos viviendo emocionalmente como realidad, pero nuestro país sigue de pie. ¿Te acuerdas qué iba pasar con la llegada de Trump? ¿Te acuerdas qué iba a pasar con el cambio de gobierno? La respuesta es individual de acuerdo a como lo has vivido desde tu inconsciente y lo que imaginaste para México. Al país no le ha pasado nada, así que cada uno decide en que versión vivirlo. Si logramos hacerlo conscientemente en lo colectivo, seguro veremos y crearemos las posibilidades “chingonas” para el futuro de México.

El autor es emprendedor por más de 20 años en la industria de la consultoría y servicios. Hoy es asesor de Liderazgos públicos y privados dónde implementa el modelo y tecnología propia llamado Liderazgo Convergente. Influencer en temas de consciente e inconsciente.

