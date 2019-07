Fuente: Cortesía

Si fuera a pedir un crédito hipotecario, ¿no le gustaría que le pagaran por pedir dicho crédito? En un artículo de Enterprising Investor, titulado Negative Interest Rates: Carry an Umbrella at All Times (Tasas de interés negativas: lleve consigo un paraguas todo el tiempo; Enterprising Investor; 23 Jul 2019; Gautam Dhingra, PhD, CFA) comenta acerca precisamente de tener tasas negativas. A su vez, hace referencia a otro artículo llamado Bankers Stunned as Negative Rates Sweep Across Danish Mortgages (Los banqueros están pasmados de que las tasas de interés negativas arrasan en los préstamos hipotecarios daneses por Christian Wienberg de Bloomberg). De acuerdo a éste último artículo, para los clientes que contrataron créditos hipotecarios en Dinamarca, después de pagar las religiosas comisiones de apertura, cada mes pagarán la parte del principal que les toca pero recibirán un cheque por parte del banco en vez de tener que pagar intereses. Algo así como experimentar el Nirvana para quien quisiera comprar casa.

Ojalá que todo salga bien porque cuando la crisis del tequila, los créditos hipotecarios la sufrieron; un poco antes fue la burbuja inmobiliaria en Japón y luego vino el tema de las sub-prime.

Si vemos la curva de tasas de interés (es decir, la representación gráfica de la linea que une a las tasas spot a diferentes plazos), en este caso de las danesas, podemos observar que el nivel de la tasa de tres meses es de menos 0.65 por ciento; un poco más abajo todavía está la de seis meses y de ahí va subiendo paulatinamente hasta llegar a la de 10 años que está prácticamente en cero. Ya para la tasa de 20 años se vuelve positiva en poco más de 0.30 por ciento. Menos mal, ya me estaba preocupando.

La otra cara de la moneda: se estima que hay algo así como trece mil millones de dólares de bonos que pagan tasas negativas. Es decir, los inversionistas pagan a los emisores. Como cita el primer artículo a Alicia en el País de las Maravillas: “yo jamás he oído eso, pero el caso es que me suena a disparate.”

Todavía hay más (o menos, más bien). De acuerdo a otro artículo del Wall Street Journal: ECB Signals Rate Cut, Possible Stimulus Relaunch, (ECB -Banco Central Europeo, por sus siglas en inglés- Da señales de un recorte de tasas de interés, un posible relanzamiento de estímulos a la economía) dicho ECB está dando señales de bajar aún más la tasa. Para la zona euro, las tasas ya están negativas y si se comparan con las tasas australianas y de Corea del Sur, por tener un punto de referencia, están en un poco menos del dos por ciento; la de Estados Unidos, la tasa objetivo de Fed Funds, está en un rango entre el 2 ¼ y 2 ½ por ciento pero si bien ya se esperaba un recorte en esta tasa, si el ECB decide bajarlas, el Fed tendrá que seguir.

¿Qué pasa en México? Recordemos que el mandato central del Banco de México es mantener el poder adquisitivo de la moneda, así que el principal motivador para bajar o no la tasa objetivo, que actualmente está en 8.25 por ciento, sería el nivel de inflación, la cual ya ha entrado dentro del rango objetivo de Banxico. Si se presentaran episodios por los que las variaciones del tipo de cambio afectarán a la inflación (pass-through), es entonces que se actuaría en los mercados.

Dada la interacción entre las tasas de interés y los tipos de cambio, de acuerdo a las condiciones de paridad cambiaria, con estos diferenciales de tasas tan grandes se presenta lo que se llama el carry-trade: pide prestado en los países donde las tasas están bajas, e invierte en los países donde las tasas están altas. Esto es básicamente lo que sostiene el peso en los niveles en los que ha estado. No es que esté fuerte el tipo de cambio -el peso no tiene algo así como superpoderes- es que las tasas de interés mexicanas están altas. El porqué están altas, lo platicaremos la semana que entra.

