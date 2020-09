Supera Nuevo León los 65 mil contagios por Covid-19; reportan ligera alza

Por segundo día consecutivo, los contagios diarios por Covid-19 en Nuevo León presentaron ligeros incrementos respecto a ayer, sin embargo, se mantuvo en el rango de los 400 casos.

De acuerdo con la información dada a conocer por la Secretaría de Salud, a través de su titular, Manuel de la O Cavazos, este indicador se incrementó en 18 casos al pasar de 477 a 495.

Con estos datos, el total acumulado llegó a las 65 mil 067 personas que han contraído Covid-19 en el estado.

La pérdida de vidas como consecuencia de complicaciones por el virus reportadas este lunes, llegó a tres mil 594, de marzo a la fecha. De este total, 28 sucedieron durante las últimas 24 horas.

De la O Cavazos, comentó que las hospitalizaciones de personas con Covid se incrementaron a 952, cuando ayer se reportaban 933.

El mismo comportamiento se mostró en el número de personas hospitalizadas diariamente por dicha enfermedad, éste pasó de 217, ayer a 241 este martes.

Por otro lado, el secretario de Salud dijo que mañana iniciarán con la campaña masiva de vacunación en contra de la influenza. En una primera etapa, se aplicarán mil 500 dosis con la intención de ampliar a más.

Mencionó que el sector empresarial del estado estaría participando, adquiriendo diversos lotes del fármaco a fin de que vacunen a sus empleados, y la productividad continúe en su cauce.

“Vamos a redoblar los esfuerzos para vacunar a más personas de la influenza.

Hago un llamado a todos, no los puedo forzar a que se pongan la vacuna, luego no nos echen la culpa sobre que no vacunamos, ustedes tienen que buscar (dónde) y aplicarse la vacuna”.

“Hay personas perversas que tienen una liga en internet antivacunas que nos hacen daño, también hay que luchar contra los enemigos de la salud”, dijo.

En otro tema, destacó que hay dos laboratorios chinos interesados en aplicar en el estado sus vacunas experimentales, esto aunado al proyecto del laboratorio alemán CureVac.