Supera Nuevo León los 26 mil contagios

El número de contagios diarios por Covid-19 en Nuevo León se mantuvo este miércoles por encima de los 600, mientras que las hospitalizaciones presentaron una ligera baja.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los casos diarios de pacientes infectados se incrementaron en 663, lo que dio un total de 26 mil 141.

Las hospitalizaciones reportadas alcanzan los mil 328 pacientes, 913 tienen una prueba confirmatoria de Covid y 415 están a la espera de los resultados clínicos.

Ésta cifra es la más baja reportada en los últimos seis días.

Las defunciones alcanzaron de manera acumulada los 855 casos, al incrementarse en 21, el número de personas fallecidas en las últimas 24 horas.

Manuel de la O. secretario de Salud de Nuevo León informó que, hasta el momento, aún hay ocho mil 619 casos activos con riesgo de contagio y 16 mil 667 personas ya superaron la enfermedad.

Por otro lado, y sobre la solicitud de mil 200 millones de pesos que el estado necesita para atender la pandemia, a la federación, el responsable de Salud dijo que no fueron otorgados, sino por el contrario se les está apoyando con el envío de ventiladores.

“No me dieron los mil 200 millones de pesos, me hubiera encantado que me hubieran dado la mitad. Voy a seguir insistiendo en la Federación, al igual que mis compañeros secretarios”, explicó.