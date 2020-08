Sugieren fortalecer liquidez financiera de Pymes

Durante la conferencia “La economía mexicana frente a nuevos riesgos y oportunidades” organizada por la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI), el ex Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó que urge fortalecer la liquidez financiera de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de México.

Sostuvo también que es necesaria la flexibilización de acompañamiento de apoyos federales a las Pymes, que son las que más empleos generan en nuestro país, para que puedan superar esta crisis.

“El sistema bancario mexicano está tomando decisiones de autorización de financiamientos a las empresas bajo un esquema tradicional sin tomar en cuenta las nuevas circunstancias de la economía, bajo un panorama de la peor crisis económica de los últimos 100 años y decrecimiento provocado por la pandemia”, dijo Guajardo Villarreal ante un grupo de empresarios que participaron en el encuentro en forma virtual.

“Creo que habría que para establecer mayor fluidez, se tienen que tomar decisiones difíciles que el gobierno no ha querido hacer y un análisis de sectores post pandemia para apoyar a las Pymes, definir garantías y poner liquidez donde se necesita”.

Por ello, enfatizó que es necesario un replanteamiento de la circunstancia actual por parte de las instituciones bancarias, para fortalecer esquemas de liquidez dirigidos a sectores productivos con posibilidades de sobrevivir.

“Lo que he observado es que las empresas tienen que proteger su liquidez, segundo esa protección de liquidez tienen que estar apalancada con disponibilidad de financiamiento”, añadió.

Durante su presentación explicó los beneficios y desafíos que ha enfrentado México con la integración comercial desde la entrada en vigor del TLC en 1994 hasta los tiempos actuales del nuevo acuerdo T-MEC.

Lamentó el manejo erróneo de la pandemia por parte del gobierno de la 4T, “estamos ante una situación en países como el nuestro que dejamos al garete el manejo de la pandemia, no sabemos dónde estamos parados, no le dimos seguimiento a pruebas, no respetamos protocolos”.

Ante el complejo panorama económico, agregó que “no hay soluciones mágicas, cada quien tiene que tomar decisiones difíciles durante los próximos 12 ó 18 años”.

Por su parte, el empresario Fernando Turner, fundador de la ANEI, manifestó que lo que más preocupa a las empresas es la situación interna y la recuperación económica, ante un escenario de una caída estrepitosa debido a la pandemia.

“México ha registrado una caída estrepitosa del crecimiento económico debido al virus, pero sin virus hubiéramos caído siete por ciento”, sentenció.