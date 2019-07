Sugiere Waldo aplicar el 'Hoy no circula'

Para disminuir la concentración de partículas contaminantes en la metrópoli, además de implementar una verificación vehicular, para el titular de la Coordinación Ejecutiva estatal, Waldo Fernández, es indispensable también impulsar un programa como el Hoy No Circula.

Fernández indicó que es urgente combatir la contaminación en la metrópoli, por los que el Estado también debe fomentar el uso colectivo de vehículos.

El funcionario estatal destacó que existe una iniciativa de ley presentada por el Estado para que el Congreso legisle a favor de una verificación vehicular para la zona metropolitana.

Sin embargo, el titular de la Coordinación Ejecutiva estatal explicó que, de concretarse, el Estado no puede garantizar que la verificación vehicular sea gratuita, pues las finanzas públicas no son óptimas para establecerlo de este modo.

“Es un asunto de conciencia. El gobierno sanciona a las personas que contaminan, el gobierno no puede evitar la contaminación de las personas. Estamos haciendo una campaña de corresponsabilidad”, dijo.

“Una verificación vehicular sin el Hoy No Circula no funciona. Tiene que haber modelos como el Hoy No Circula, el uso colectivo de vehículos, y claro, la verificación vehicular sí hay que entrarle, pero las finanzas públicas no nos permiten que sea gratuita”.