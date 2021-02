Subirán 1,318 mdp ingresos de Nuevo León debido al Censo

Dado que la población total de las entidades es la principal variable que se considera dentro de las fórmulas usadas para el cálculo de los coeficientes de participación con que se definen los porcentajes de distribución de recursos a éstos por parte del gobierno federal, con los resultados del nuevo Censo de Población publicados hace unos días, algunos estados recibirán más recursos, entre ellos Nuevo León, con un alza de 4.2 por ciento.

“Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 tendrán un impacto en la entrega de participaciones federales estimadas para el ejercicio fiscal 2021”, afirmó la calificadora Fitch Ratings.

Agregó que la población total es fundamental para calcular los porcentajes de distribución tanto del Fondo General de Participaciones (FGP) como del Fondo de Fomento Municipal (FFM).

Con base a las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los ingresos que recibiría Nuevo León este año provenientes del Fondo General de Participaciones sumarían 31 mil 371 millones de pesos, monto que se incrementaría en mil 318 millones de pesos por los cambios mencionados, señaló.

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), en el cálculo de las participaciones deberá usarse la última cifra de población publicada por Inegi, lo cual hizo el pasado 25 de enero.

“Al respecto, la agencia observa diferencias entre la nueva información del Censo 2020 y las incorporadas en la estimación de la SHCP que alteran los porcentajes de distribución de las participaciones federales”, señaló.

“Las 10 entidades federativas que se beneficiarían con los recursos a recibir por FGP, son: Querétaro (6.6 por ciento), Nuevo León (4.2 por ciento), Ciudad de México (3.2), Aguascalientes (2.9 por ciento), San Luis Potosí (2.5 por ciento), Yucatán (2.4 por ciento), Guanajuato (2.0 por ciento), Puebla (1.6 por ciento), Hidalgo (1.4 por ciento) y Baja California (1.1 por ciento).

Fitch no descarta que los gobiernos que se beneficien con la nueva distribución poblacional puedan presentar ingresos excedentes de libre disposición al final del ejercicio, mientras las que no, deban hacer ajustes al gasto no etiquetado para mantener un balance presupuestario sostenible.

El análisis del FGP gana particular relevancia porque representa el recurso de libre disposición más importante para los gobiernos estatales y, además, éstos lo emplean como el principal activo para servir al pago de la deuda en México.