Suben contagios y defunciones en Nuevo León; amagan con usar la fuerza pública

Los contagios y defunciones por Covid-19 en Nuevo León continuaron su tendencia diaria al alza.

De acuerdo con datos dados a conocer por la Secretaría de Salud estatal, en las últimas 24 horas se registraron 581 nuevos casos, para un total de 76 mil 029 y, se reportaron 45 defunciones para alcanzar un acumulado de cuatro mil 231.

Cabe destacar que las hospitalizaciones bajaron al pasar de mil 220 a mil 207, frenando ligeramente la tendencia al alza. Por el contrario, el número de personas con ventilación mecánica aumento en 14 casos, respecto al día de ayer, con esto hoy hay 287 pacientes intubados.

Al dar las actualizaciones del comportamiento de la pandemia en el estado, Manuel de la O Cavazos, el secretario de Salud, reiteró que, de continuar los incrementos, se utilizará la fuerza pública y se aplicarían multas administrativas a quienes no respeten los protocolos.

“Por ganar dinero arriesgan la vida de más personas, no se vale, hay que ser responsables, los dueños de los salones de eventos, de los diferentes giros, están matando gente”.

“Vamos a utilizar la fuerza púbica y las policías municipales. Voy a hablar con los alcaldes y alcaldesas, también tienen que hacerle más frente, no es posible que, porque quieren lanzarse de candidatos, no pueden hacer nada porque lo va a ver mal la sociedad. No, hay que actuar con fuerza”, aseveró.

Añadió que las multas también se incrementarían de acuerdo con el grado de irregularidad que los comercios cometan, de hasta un millón de pesos y se apostará por la suspensión temporal de los reincidentes, hasta que no termine la pandemia.

“Voy a platicar con el Consejo de Salud para que sea suspensión de esos establecimientos de manera definitiva, hasta que no pase la pandemia porque no cumplen. Que exista una modificación al reglamento para que esos establecimientos que reinciden, los cerramos en definitiva”.

Por otro lado, dijo que a la fecha se han recabado 4 millones 700 mil pesos en multas a diferentes establecimientos de diversos giros. Sin embargo, aclaró que la intención no es estar aplicando multas, sino que los negocios sean responsables y cumplir con los protocolos.