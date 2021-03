Suben casos de Neuropatía Diabética ante sedentarismo

Derivado de una vida sedentaria provocada por la Pandemia del Covid-19 en el adulto mayor y en pacientes de otras edades, se ha presentado un repunte significativo en la Neuropatía Diabética en México y en Nuevo León (NL), advirtió Luis Fernando Lira, médico especialista en Diabetes.

“A nivel nacional, el 13 por ciento de la población tiene diabetes, mientras que en NL y Tamaulipas la cifra es de alrededor del 16 por ciento, y no porque tengan mayor problema, sino porque tienen un nivel de detección más alto al tener mejores sistemas de salud”, explicó Lira.

Agregó que, “la diabetes tiene que ver con la alimentación, la raza y la detección temprana, principalmente. Quienes sufren diabetes pueden tener problemas agudos como la descompensación, y acabar hospitalizado por un coma diabético por alza en el azúcar”.

Advirtió que esto que se puede propiciar el desarrollo de infecciones de todo tipo, respiratorias y urinarias sin que se detecten fácilmente en una persona normal.

Refirió que con el Covid-19 muchos pacientes no están haciendo la actividad necesaria para mantener su metabolismo acelerado y reducir los niveles de azúcar.

“El Covid-19, más las enfermedades estacionales, más el sedentarismo, más el mayor consumo de alimentos, generan una bomba de tiempo para los diabéticos”, expresó.

PERO ¿QUÉ ES LA NEUROPATÍA?

El galeno detalló que originalmente la Neuropatía se describe como un padecimiento, en el paciente diabético, como crónico, progresivo, irreversible e incurable, lo cual hoy en día ya no es cierto porque existen formas para controlar metabólicamente al paciente y tratamientos para revertir los daños en los nervios.

Explicó que en su especialidad, realiza cirugía o tratamientos médicos para atender con éxito este padecimiento y aseguró que se entrenó en el John Hopkins Hospital en Estados Unidos (EU), con el Dr. Arnold Lee Dellon, quien postuló hace más de 30 años que si se liberan los nervios comprimidos de los pacientes diabéticos, eso ayuda a bajar en 30 a 40 por ciento los casos la neuropatía, al liberarlos quirúrgicamente, en los sitios donde están comprimidos.

“Este postulado ofrece tratamientos médicos para que se desinflamen los nervios, con Homeopatía, herbolaria, y tratamientos con acupuntura, y también inyecta medicamentos de Homeopatía directamente en los trayectos de los nervios para desinflamar y recuperar su función.

“Aquí, lo interesante es que se recupera entre el 90 y 95 por ciento de la función sensitiva y motora de los pacientes diabéticos, cuando antes no había cura y nada que hacer. Dicho tratamiento tarda entre 3 y 6 meses”, detalló Lira.

Destacó que un 15 por ciento de la población en México, tiene diabetes, sin embargo se estima que por cada persona que sabe que es diabética hay dos o hasta tres, que no saben que tienen diabetes estamos hablando de entre 45 y 60% de la población.

“Están subiendo los índices de Diabetes por las infecciones, el mal control, por el sedentarismo. El cuadro clínico que presenta el paciente diabético en la fase uno es lo que los médicos decimos las polis: poliuria, orinar mucho, la polifagia: que es tener mucha hambre, entre otras”, explicó.

Dijo que en general en México como en EU, se inicia el tratamiento cuando se les considera clínicamente pre-diabéticos, que es cuando dan una cifras de entre 100 y 125.

“Son personas que están pasadas de peso, no hacen ejercicio y tienen una mala alimentación, lo que se acostumbra es empezar con medicamentos para la diabetes, aunque no son propiamente diabéticos. “Principalmente a nivel institucional o a nivel privado se le insiste al paciente que baje de peso, que haga ejercicio y se cuide. Sin embargo como la gente no se cuida y no hace ejercicio se les administra el medicamento en forma temprana”, describió.

El especialista destacó la importancia de controlar medicamente el azúcar, ya que al estar bien controlado se previene y se retrasa la presencia de complicaciones crónicas y las agudas, así como una descompensación.

Dijo que si el azúcar se mantiene alta crónicamente se lastima todo el cuerpo, las venas, los nervios, la circulación arterial, y todos los órganos, prácticamente afecta todo el cuerpo. Los ojos, cerebro, corazón, riñón, hígado, la circulación sanguínea periférica, que se llaman complicaciones primarias”.

“Un aspecto muy importante es el daño en los nervios, la Neuropatía diabética periférica, que afecta los nervios periféricos, es decir que están en las extremidades superiores e inferiores, esto se manifiesta a largo plazo perdiendo la sensibilidad y la fuerza, pero en el inter de que esto sucede los pacientes presentan un cuadro inflamatorio agudo y un cuadro inflamatorio crónico.

“En el agudo hay dolor, ardor, hormigueos, piquetes, calambres, sensación de fuego, hormigueos y conforme va avanzando la enfermedad las molestias avanzan en duración e intensidad. Y si el paciente no controla adecuadamente del azúcar se siguen lastimando los nervios después pierden la sensibilidad y la fuerza, y los pacientes empiezan a desarrollar callosidades, resequedad, callos como si pisaran una piedra, pie diabético, se reseca la piel y presentan callosidades”, explicó.

Refirió que entre el 85 al 90 por ciento de las amputaciones en los pacientes diabéticos son por Neuropatía diabética.

“Si se trata la Neuropatía diabética se le quitan las molestias, mejora la sensibilidad, la fuerza y calidad de vida, evitándose las amputaciones, por lo que es muy importante tratarlo en conjunto”, indicó Lira.

Destacó que entre 30 y 35 por ciento de la población diabética que trabaja no tiene una adecuada sensibilidad en pies o manos, lo que repercute en ausentismo laboral o retrasos y repercute en los negocios.

“Los pacientes dejan de ser productivos porque no tienen una adecuada sensibilidad y más si trabajan con sus manos. Y con el Covid, la gente es más sedentaria, se consume más alimentos en casa y más azúcar sin tener mayor actividad, y con el frío se antojan los dulces, el pan, las galletas, etc. Y eso descompensa a los pacientes diabéticos”, aseguró.

Señaló que entre el 50 y 90 por ciento de los pacientes diabéticos ya tienen neuropatía.

“Se solicitan estudios para ver los nervios y se hace un plan de tratamiento, se pueden recuperar el 90 por ciento de los casos en seis meses”.