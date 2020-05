Sofom regia crecería 25% en 2020, pese a pandemia

A pesar de la pandemia y del cierre de operaciones en la mayoría de los negocios, la Sofom Financiería Mexi proyecta crecer este año 25 por ciento en la colocación de créditos, señaló Carlos Villarreal, director de la empresa.

“Hemos tomado diversas medidas frente al Covid-19, desde sanitarias hasta operativas, utilizando estrategias para seguir operando e incluso lograr un crecimiento”, señaló Villarreal.

Explicó que “al principio del año teníamos pensado elevar la colocación de crédito en un 90 por ciento este año, obviamente no se va a cumplir esa meta, que era alcanzable con circunstancias previas a la pandemia, pero aún con todo esto que está pasando creemos que vamos a crecer un 25 por ciento contra el año pasado”.

Y es que reconoció que la afectación en la colocación de créditos, se debe a que los clientes están encerrados, todo el mundo en su casa, lo que dificulta el otorgamiento de créditos.

Explicó que el incremento se debe al nicho de sus clientes que son empleados, jubilados y pensionados del gobierno, además está ligado al crecimiento del año pasado, en el que empezaron con presencia en nueve estados y terminaron en 19, y pasaron de 19 a 31 sucursales.

“Este crecimiento ocurrió en la segunda mitad del 2019, entre septiembre y octubre, entonces este 2020, aunque sea un año deprimido por la pandemia comparado contra el previo las nuevas sucursales van a estar operando un año completo, sólo por eso vamos a tener crecimiento”.

Villarreal señaló que este año abrirán por lo menos una sucursal en Campeche, para alcanzar 20 estados en todo el país.

Financiería Mexi se enfoca en los préstamos de nómina, “el cual es un nicho que está relativamente protegido ante los golpes de esta pandemia, en cuanto a que nuestros clientes no pueden perder sus ingresos”, aseguró el directivo.

Detalló que se enfocan en dos nichos en particular, uno qué son los empleados gubernamentales donde hay maestros, médicos, y empleados estatales y federales, que son empleados que no pueden ser despedidos y el otro que son jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE que no pueden tener reducciones en sueldo ni le pueden dejar de pagar su pensión.

“Todo lo que operamos nosotros es electrónico, por lo que no hemos visto para nada afectado el tema de cobranza, y además no siempre tiene que ir a una sucursal bancaria a hacernos el pago porque todo es electrónico”.

Refirió que han logrado mantener la fuerza de ventas y a pesar de haber un alto nivel de desempleo, sus clientes siguen trabajando y no han visto afectados sus ingresos, sin embargo, sus clientes pronto empezarán a pedir más créditos para apoyar a sus familiares, por lo que esperan que en el segundo semestre aumente la colocación de créditos.

Aunque reconoció que “estamos en una situación inédita por lo que todo puede cambiar”.

Comentó que ante la pandemia en la segunda semana de marzo un 90 por ciento del personal ya laboraba en su casa y en la tercera semana ya el 100 por ciento, tuvieron que comprar laptops, y apoyaron parte de su personal con el servicio de internet.

Respecto a las sucursales la mayoría siguen abiertas excepto en Sonora y tomando las medidas de seguridad pertinentes, como el uso de guantes, cubre-bocas, mascarillas, gel antibacterial y filtros de salud con la toma de la temperatura y otras medidas.

Refirió que ante esta situación los dueños se bajaron el sueldo, para ser solidarios y con los gerentes implementaron un esquema de ahorro solidario en el que ahorran parte de su sueldo 15, 25 y 35 por ciento durante tres meses y con el pago de intereses.

Comentó que el personal trabaja en home office pero hacen teleconferencias a diario, juntas semanales, y hay reuniones de hasta 250 personas.