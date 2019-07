Sistemas Fotovoltaicos, récords, récords y más récords

Fuente: Cortesía

Se veía lejano el día para enterarnos de una hazaña similar a la planta fotovoltaica más grande del mundo, ubicada en China con una capacidad instalada mayor a 1,500 Mega watios de potencia (MWp), donde el Gobierno Chino tuvo una participación de capital importante. Pero apenas la semana pasada, el 29 de junio se daba a conocer la puesta en marcha de la planta privada (no financiada por el estado) con una capacidad total de 1,177 MWp instalados en el proyecto Noor Abu Dhabi ubicada en los Emiratos. Dicha planta podrá entregar energía limpia por debajo de $0.45 pesos por kWh en beneficio de sus consumidores industriales y residenciales de esa zona del planeta. México cuenta también con un record, al tener en suelo Coahuilense operando desde el 2018 la planta solar más grande del Continente Americano con 754 MWp instalados, apenas la mitad de tamaño contra la planta fotovoltaica China.

Ese mismo año, a finales del 2018 México rompía record al comprar la energía eléctrica más barata del mundo, bajo el esquema de subastas de largo plazo, al precio de USD$20/MWh (más o menos MXN$0.40/kWh), según los datos de Bloomberg New Energy Finance, con un compromiso de reducir dicho precio en el 2020 a USD$17.5/kWh. No tuvimos que esperar mucho, ya que, a inicios de esta semana, el pasado 1 de julio, se imponía un nuevo record mundial en Brasil, al pactar bajo la modalidad de subasta el precio más bajo del mundo a USD$17.7/MWh equivalente a $0.33/kWh.

Es contundente que la tecnología fotovoltaica, hoy por hoy, es la apuesta grande para generar energía limpia de bajo costo. Dicha tecnología se sigue posicionando como la favorita en la visión de nuevos y modernos líderes mundiales de diferentes países y expertos en la materia. Un atributo que catapulta la aceptación de los sistemas fotovoltaicos, adicional a ser limpia y de bajo costo, es su esencia democrática. El sol, combustible que hace funcionar esta tecnología no tiene costo, es prácticamente inagotable y está disponible para todas las naciones, no importa que tenga recursos naturales o no, mares o costas, minerales preciosos o tierras raras, bono poblacional o frontera con potencias mundiales. Se ocupa solo de una suma de voluntades honestas y canalización correcta e inteligente de recursos económicos para que una nación comience a recuperar competitividad perdida por ser rehén de tecnologías caducas que utilizan recursos fósiles sujetos a la volatilidad internacional, sin menos preciar que son más contaminantes y agresivos con el medio ambiente.

La crisis en el sureste del país ha dejado ver los altos costos a los que se tendrá que generar energía eléctrica, bajo las diferentes alternativas posibles con el portafolio de plantas actual de CFE. Generar un kWh con Diésel PEMEX $4.93/kWh, Gas Natural Licuado PEMEX $0.98/kWh, Gas Natural Nacional o Carbón $0.66/kWh. Es imperante que México regrese a los reflectores mundiales rompiendo records, records y más records que garanticen una continuidad nacional, consolidando también una administración energética moderna y redes de distribución robustas. Los retornos de inversión en proyectos industriales se dan entre 2 y 4 años, la radiación solar en México llega a ser en algunos puntos del Norte del país hasta cinco veces mayor que en países europeos o asiáticos. En Nuevo León tenemos todo para ser ejemplo nacional liderando los contratos residenciales para Sistema Solar Fotovoltaico (SSFV) y migrando los techos de las empresas para generar energía a bajo costo con plantas en generación distribuida exenta.

El autor es Director Comercial de Becquerel Power, firma regiomontana especializada en desarrollar proyectos llave en mano para generar electricidad a escala industrial mediante sistemas fotovoltaicos.

 Opine usted: urivera@becquerelpower.com

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.