“Sistemas Fotovoltaicos, ahí viene el lobo, ¡¡ahí viene el lobo!!”

Estoy seguro que todos conocemos el cuento clásico de los tres cochinitos y el lobo, tal vez ya lo hemos olvidado pero la aplicación práctica del mensaje principal del cuento infantil sigue siendo vigente hoy en día y muy útil su moraleja al tomar decisiones que tendrán impacto con trascendencia en el largo plazo. En resumen, el cuento se trata de tres hermanos cochinitos, dos de ellos se la pasaban construyendo su hogar con mucha dedicación, inteligencia y esfuerzo, haciendo sus casas de la mejor manera para poder tener una base firme de comodidad y prosperidad en el futuro. Uno de los hermanos cochinitos se la pasaba haciendo bromas gritando ¡¡ahí viene el lobo!! ¡¡ahí viene el lobo!! era lo único que hacía … tratándolos de convencer de que trabajar tanto “no tenía sentido”… y bueno, el final del cuento es de esperarse, si no lo conocen no haré un spoiler y los invito a que lo lean.

Recientemente ha existido un bombardeo de noticias que hablan de apagones eléctricos, el escándalo más grande radica en el Sureste del país, concretamente la península de Yucatán. Pero la situación anterior comienza ya, a no ser exclusiva del Sureste del país. Esto dicen los expertos: “Los cortes de energía eléctrica no se dan sólo en la península de Yucatán, pues en varios estados, sobre todo del Norte del país ya se han presentado, afectando a miles de familias y negocios. En Ciudad Juárez, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Baja California Sur, etc … sumándose ciudades industriales del centro del país como Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro. Provocando daños colaterales como el desabasto también de por el paro de bombeo de los pozos que abastecen de a la ciudad, con la pérdida temporal de 60 por ciento del suministro (caso concreto en BCS).” Ahí viene el lobo, ¡¡ahí viene el lobo!! es muy muy real.

¿Y que dice la autoridad?. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo atribuye a “fallas técnicas menores como sobrecargas, problemas en el cableado o las altas temperaturas. En otros casos comentan que se debieron a actos de vandalismo; desperfecto sencillo en el mecanismo de un interruptor, etc”. Sin embargo, aseguran que el servicio está garantizado y que el abastecimiento es regular; y que la interconexión con las empresas, y hogares no presenta riesgo alguno. Se pueden ir imaginando cuál rol de los tres personajes del cuento está jugando al minimizar la situación sin tomar acciones trascendentes para garantizar un abasto de energía necesario para un futuro próspero.

20 de Junio, 2019. El Senado de Nueva York y la Cámara de Representantes ha votado a favor de mover la generación de electricidad del estado al 70 por ciento de energías renovables para el año 2030 y al 100 por ciento libre de carbono para el año 2040. Ahora, Estados Unidos tendrá dos gigantes potencias en energías renovables, las costas California y Nueva York, entre ellos tienen alrededor de 60 millones de personas, casi una quinta parte de la población de EU. Mientras tanto en Nuevo León con el 5 por ciento de población del país y el 10 por ciento del PIB de México ya se presentan cortes de energía, y apenas viene la canícula, la época más caliente del año. La Secretaría de Energía y Economía brillan por su ausencia en propuestas para movilizar un programa y visión de largo plazo como el estado de NY. El marco regulatorio vigente es de vanguardia internacional y se está desaprovechando. Expertos aseguran que afortunadamente hay varios caminos y mecanismos que podemos utilizar como: impulsar otra vez las subastas de energías limpias, renovables y de bajo costo mediante los CELs, buscar el auto-abasto mediante la generación distribuida exenta, ¡!techo por techo … un techo a la vez!!.

El índice de irradiación solar en México es del doble que en Europa, y en el Norte del país llega a ser 3 veces mayor y hasta 5 veces en algunos lugares. No nos quedemos esperando a que llegue el lobo y derrumbe nuestras casas, industrias, hospitales, agua … por falta de energía eléctrica. Los retornos de inversión de estos proyectos se dan entre 2 y 4 años, sería una buena herencia de políticas públicas.

El autor es Director Comercial de Becquerel Power, firma especializada en desarrollar proyectos llave en mano para generación eléctrica a escala industrial mediante sistemas fotovoltaicos.

Opine usted: urivera@becquerelpower.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.