Sistema de Salud Pública es Frágil: Torre Amione

Recientemente Guillermo Torre Amione, rector del TecSalud, señaló que la alta mortalidad que se presenta, principalmente en el sector público, se debe a lo frágil del sistema de salud del país

“Cuando vemos la mortalidad hospitalaria sabemos que en nuestro país tenemos una diferencia enorme, si vemos hospitales del sector privado, con protocolos y estrategias diferentes”.

“En el sector salud privado, tenemos una mortalidad del 10 por ciento, como también lo hemos visto en algunos otros segmentos del sector público, pero nuestro proveedor más grande de salud en el país, tiene una mortalidad entre 40 y 50 por ciento, yo no puedo aceptar eso, eso quiere decir que un paciente que entra con Covid al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tiene una mortalidad casi del 50 por ciento, o el sistema no admite la gente que requiere o no tenemos capacidad aunque hayamos redoblado el número”.

Añadió que, como país, se debe hacer una pausa y definir una estrategia, adicional del confinamiento, para reducir la mortalidad a causa del Covid-19.

“Creo que, si me preguntaran diría que hay que hacer una pausa, ver la experiencia de otros países y ver la nuestra y, aceptar que tenemos un sistema frágil. Cómo mejorarlo: mejorar la salud comunitaria, poner oxímetros en las clínicas para que la gente se dé cuenta (del nivel de oxigenación), tener acceso a oxígeno de alto flujo en muchos más lugares del país, tener acceso directo a cuidados intensivos, ampliar a más hospitales, tomar “.

El también investigador y cardiólogo aseguró que la pandemia no terminará con el año, no tampoco con la vacuna en enero, “vamos a seguir teniendo estas olas y creo que el confinamiento es una estrategia, y la prudencia ciudadana, (hacer) una revaluación del sistema de salud para ver cómo podemos utilizar y hacer nuestro mejor esfuerzo para tener una respuesta mejor. Creo que no es más allá que ver la realidad. Y tenemos una población vulnerable porque tenemos una prevalencia de diabetes y obesidad enorme que nos hace más vulnerable”.

Para dicho análisis, dijo, se requiere de un grupo de expertos multidisciplinarios para enfocarse a fortalecer el sistema de salud del país, mismo que generará confianza entre la población y, hacia el exterior.