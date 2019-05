Sindicatos a la expectativa de nuevos jugadores

TAMPICO, Tamps.- La llegada de nuevas figuras en el sindicalismo, está generando nerviosismo entre los líderes que se han perpetuado en el poder.

“He oído que van a llegar nuevas centrales obreras, se tiene que ver en el seno de la Federación y en el comité ejecutivo, tiene que haber un acuerdo para poder tomar un camino distinto con base a la resolución”, dijo Arturo Ramírez, secretario general del sindicato de trabajadores de Altamira.

“Hacen falta cambios en los sindicatos, se está cayendo el PRI y la CTM se está desligando, nosotros aquí en el sur somos afines al PAN en el municipio de Altamira”, afirmó.

Arturo Flores Villanueva, delegado estatal de la CROC en Tamaulipas, que aglutina a 4 mil trabajadores, comentó que apoyan una nueva dirigencia en el Sindicato Petrolero y que buscarán integrarse a los cambios.

“Nos desligamos del PRI, trabajamos con los partidos que están vigentes, como sindicato no vemos partido, sino al sector obrero y el trabajo que nos puede dar el gobierno, estamos abiertos al diálogo y con quien tenga la oportunidad de dar trabajo”, indicó.

Sobre el nuevo sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, dijo que “es un sindicato internacional, los nacionales siguen, quien se quiera afiliar como federación seguiremos trabajando igual, si quiero afiliarme a él, me mantengo en el mismo trabajo.

“Ya se le terminó su tiempo a Carlos Romero Deschamps, hace falta un sindicato radical, todo cambio es bueno, con la gente que está en refinería nos ha ido mal con él, pues le ha dado preferencia a otras compañías, no tenemos oportunidad de entrar como trabajador, hay un monopolio de dos o tres personas y no hay oportunidad para la CROC de entrar a la refinería, porque somos un sindicato social, al que no le gusta el mal manejo y mal liderazgo, hemos visto anomalías”, destacó.

Para Edmundo García Román, dirigente estatal en la CTM, hay presencia del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia en el estado.

“Fueron los que hicieron el desorden en Matamoros y en el sur de Tamaulipas tanto organizaciones de trabajadores y empresarios entendemos que esa no es la manera de provocar la participación, porque es agresión y desorden y son paros”.