Sin Desperdicio busca solución innovadora

Los socios de la plataforma #SinDesperdicio lanzaron el concurso #SinDesperdicioMéxico, que busca identificar y apoyar soluciones innovadoras con impacto social vinculadas a las pérdidas y desperdicio de alimentos en el país. La convocatoria estará abierta a postulaciones hasta el 3 de febrero de 2020.

Este concurso está organizado con la colaboración de la Red de Banco de Alimentos de México (BAMX), el Tecnológico de Monterrey y los socios de la plataforma #SinDesperdicio: Fundación FEMSA, OXXO, Grupo Bimbo, Nestlé, el Banco Interamericano de Desarrollo, The Dow Chemical Company, The Coca-Cola Company, IBM, The Global FoodBanking Network, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), The Consumer Goods Forum y el World Resources Institute.

Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en México se pierden y desperdician anualmente 20.4 millones de toneladas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y distribución.

Esto representa el 34 por ciento de todos los alimentos producidos en el país y su costo económico se estima en 491 mil millones de pesos mexicanos (unos US$26 mil millones), el equivalente al 2.5 por ciento del PIB de México.

Los puntos críticos donde una cantidad significativa de alimentos se pierde y desperdicia son la producción primaria, el procesamiento de alimentos, mercados de abasto, comercialización, industria hotelera y restaurantes y hogares. Los participantes del concurso deberán proponer soluciones para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos en, al menos, uno de estos puntos críticos.

El jurado seleccionará a 12 finalistas que tendrán la oportunidad de participar de un bootcamp en la Ciudad de México, y que incluirá talleres en innovación, comunicación y modelos de negocios, interacción con mentores y expertos, encuentros con otros emprendedores y una presentación final ante un jurado. Se premiarán dos soluciones: el ganador recibirá financiamiento por valor de US$15.000 como capital semilla. El segundo, por un valor de US$10.000.

Las soluciones propuestas deben estar, al menos, en fase de prototipo. Se considerarán también aquellas que hayan sido probadas en el mercado. Las postulaciones se realizan a través de la página web www.sindesperdicio.net/es/concursos donde se encuentra toda la información y las bases del concurso.