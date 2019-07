Sigue cayendo la confianza

Fuente: Cortesía

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado de manera conjunta por el INEGI y el Banco de México mostró en junio de 2019 una reducción de 0.6 puntos con respecto al mes anterior.

Este es el cuarto mes consecutivo en el que se registran disminuciones en el ICC. La contracción más fuerte se presentó en la situación esperada del país dentro de doce meses comparada con la actual, que disminuyó en 2.0 puntos.

Asimismo, el Índice de Confianza Empresarial (ICE) también registró disminuciones en junio en los tres sectores para los que se elabora este índice. El ICE del sector manufacturero, de la industria de la construcción y del sector comercial registraron variaciones negativas en el sexto mes de 2019.

El gasto público sigue mostrando tendencia negativa. En los cinco primeros meses del año al gasto total de Gobierno Federal ascendió a un billón 270 mil millones de pesos, lo cual representa una contracción en términos reales de 4.8 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior.

Los renglones más castigados del gasto público fueron la inversión física, que registró una contracción de 49.0 por ciento, las obras públicas (39.2 por ciento) y las compras de materiales y suministros, que descendieron 29.0 por ciento en los primeros cinco meses del año.

Por el lado de la actividad económica, la inversión productiva registró un nuevo descenso en abril. La inversión fija bruta disminuyó 5.7 por ciento en el cuarto mes del año, destacando la inversión en maquinaria y equipo nacional, que se redujo en 19.2 por ciento.

En lo referente a la actividad regional, en el Reporte sobre la Economías Regionales, correspondiente al primer trimestre de 2019, el Banco de México informa que la actividad se redujo en tres de las cuatro regiones en que se divide el país.

La única región que mostró un magro crecimiento de 0.38 por ciento fue la región Norte, formada por Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Las regiones Centro Norte, Centro y Sur mostraron tasas negativas en el primer trimestre del año.

Por su parte, las expectativas de crecimiento han seguido deteriorándose. La última encuesta que levanta el Banco de México entre analistas del sector privado muestra un perspectiva de crecimiento de 1.13 por ciento para 2019, dos décimas de punto menos que en la encuesta anterior (1.32 por ciento).

Para 2020 los analistas privados ajustaron a la baja su pronóstico de crecimiento a 1.66 por ciento y el crecimiento promedio esperado para los próximos 10 años es de 2.19 por ciento, muy lejos de la cifra de cuatro por ciento mencionada en los medios oficiales.

Las perspectivas del mercado laboral también se ajustaron a la baja. En la última encuesta se anticipa la creación de 469 mil nuevos asegurados en el IMSS, cifra menor en 59 mil plazas a lo pronosticado en la encuesta anterior.

La confianza de los consumidores, empresarios y demás agentes económicos era uno de los activos políticos más fuertes en manos del nuevo Presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, una serie de decisiones cuestionables y procedimientos dudosos han minado la confianza de los agentes económicos en los últimos meses.

El ejemplo más reciente de esto es la renuncia del ahora ex Secretario de Hacienda Carlos Urzúa, por diferencias de opinión en cuanto a una serie de medidas económicas tomadas por el primer mandatario.

El comportamiento de los diferentes indicadores económicos muestra que el país va en firme dirección hacia la desaceleración, que muchos estiman se puede convertir en recesión. Esperemos los próximos acontecimientos para ajustar nuestras expectativas y la toma de decisiones.

Aclaración

En una entrega anterior comentábamos que México es el tercer país más corrupto en América Latina, de acuerdo con al Índice de Capacidad en Combatir la Corrupción (CCC), elaborado por la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la consultora internacional Control Risks.

Recibimos un correo de la Dra. Pia Fuentealba, Manager de relación con medios de la Americas Society/Council of the Americas, uno de los organismos que crearon este índice. En su comunicado, Fuentealba nos aclara que el CCC no mide el nivel de corrupción, sino la capacidad para combatir la corrupción.

De esta manera, México no sería el tercer país más corrupto en América Latina, sino el tercer país con menor capacidad para combatir la corrupción en el subcontinente. Se hace esta aclaración para nuestros lectores, acompañada de una disculpa para los autores del CCC.

El autor es economista de la UANL, con Doctorado en la Escuela de Graduados de Administración y Dirección de Empresas (EGADE) del ITESM. Es profesor de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-Conacyt.

Opine usted: cesareo.gamezgr@uanl.edu.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.