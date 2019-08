Seremos el Distrito Monterrey

Fuente: Cortesía

Últimamente se ha dado en la Sultana del Norte la modalidad de marcar ciertos sectores como “Distritos”, haciendo un poco de alusión a la forma en como ha ido creciendo Manhattan en Estados Unidos, con ejemplos como el famoso Meat Packing District, que de ser una zona frente a los muelles con grandes bodegas para los empacadores de carne, desde hace unos 15 años se ha vuelto un sector muy “trendy” en dicha isla.

También está el sector de Soho, Tribeca o el Upper Side, que a diferencia del último, los dos primeros que cito eran también áreas olvidadas que resurgieron para ser grandes éxitos inmobiliarios.

Ahora, lo mismo está sucediendo aquí en Monterrey, en zonas que oficialmente son reconocidas por las autoridades y se van a reurbanizar en nuevos distritos como: Distrito Tec; Distrito Purísima Alameda; Distrito Edison (propuesto por la gente de Femsa, ya que ahí en un antiguo edificio de ladrillos junto a las vías del tren tienen el corporativo de Oxxo, Femsa Comercio, y la verdad que le han dado un cambio de 180 grados al sector positivamente, enhorabuena por ellos). También está el Distrito Valle Oriente y el Distrito del Campestre.

Existen algunos desarrolladores, muy originales, que también mencionan tener sus distritos, pero estos no cuentan con la consideración de las autoridades competentes y por ello no están integrados en futuros apoyos y planeaciones incluyentes dentro de los proyectos estatales y municipales de desarrollo urbano, por ejemplo el “Distrito Obispado – Fundidora”, que es un invento de una empresa desarrolladora, pero la verdad no está considerado por el Municipio de Monterrey, y dicho por un “mero, mero” en una conferencia a la que asistí hace poco. Ahora la nueva circunscripción que le podemos agregar a Monterrey será el Distrito Norte que es considerado por todas las propiedades que se encuentran en el polígono entre las avenidas Rodrigo Gómez, Alfonso Reyes, Bernardo Reyes y Ruiz Cortines. Aquí hay grandes extensiones de terrenos, porque es donde estuvo Cydsa, y está Akra, por mencionar alguna referencia, y la verdad su comunicación con el resto de la Ciudad es inigualable. De hecho actualmente por Ruiz Cortines, ya para llegar a Gonzalitos, se está construyendo un edificio de departamentos, diseñada por el arquitecto Gilberto Rodríguez, se llama Torre Luz y antes de llegar a ésta, viniendo por la avenida de lado derecho, acaban de poner carteles con el anuncio de la preventa de otra torre de departamentos. La verdad ya se habían tardado en recuperar lo que es Mitras Centro y Mitras Norte, ofreciendo en dichas colonias predios de gran tamaño, con excelente ubicación.Las ventajas de estos distritos es que son sectores planeados por una serie de arquitectos, ingenieros y urbanistas para considerar todo desde el principio. Si van a funcionar o servir a la comunidad al final del día el tiempo lo dirá. Porque una cosa es proponer y otra cosa es vivirlo y ver la reacción de los usuarios.

A veces los arquitectos y urbanistas son muy románticos o dictatoriales y creen que tienen la solución. Por ejemplo, tenemos el caso de la ciudad Brasilia, en Brasil diseñada por los arquitectos Lucio Costa y Oscar Niemeyer, y fracasó. A los habitantes no les gustó esa solución ideal de vida y se regresaron a sus viejos barrios.

La idea con estas planeaciones urbanas es darle mejor calidad de vida a la gente, regenerar espacios muertos dentro de la “dona” de una ciudad y obviamente hacer grandes negocios inmobiliarios.Los beneficios para los usuarios es tener áreas públicas, recreativas, grandes zonas arboladas, áreas para ejercitarse como ciclopistas y vitapistas; estar cerca de servicios primarios como tiendas de conveniencia o autoservicio hasta departamentales, así como cines y restaurantes y oficinas.

Lo que yo me pregunto es si nuestra ciudad tiene la capacidad suficiente para darle respuesta a todos estos proyectos inmobiliarios que son para consumidores de clase media baja, para arriba. Consumidores que en una “salidita” se les van unos 400 pesos fácil, al ir al cine y sin contar la cena con su pareja, y si tienen hijos la suma es “pior”, con ¡i!

Ya ven lo que está sucediendo en San Pedro abren un nuevo centro comercial y luego, luego empieza a “tronar” otro en ese municipio ¿O será que Monterrey ya es la California de México?

¡Hasta la próxima!

El autor cuenta con más de 25 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995, es miembro de la National Asociation Real Estate Editors (NAREE).

Opine usted: guillermogodinez9@hotmail.com