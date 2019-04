Se desvanecen inversiones en el sector energético

Luego de que las altas expectativas que tenían las empresas regiomontanas para invertir en la industria energética se han desvanecido, otras tantas están en stand by y sólo aquellas compañías vinculadas a infraestructura de almacenamiento de combustibles o bien estaciones de servicio serán las que prevalecerán.

Se trata de inversiones que se tenían contempladas realizar, y no las ya pactadas dentro de las rondas petroleras o subastas eléctricas, las cuales siguen su curso.

De acuerdo a cálculos de especialistas se habla que el impacto de la cancelación de las rondas petroleras y la subasta eléctrica podría ascender a más de cinco mil millones de dólares sólo en Nuevo León, dado que el estado esperaba ya para estos años que fluyeran inversiones en este sector por dos mil 200 millones de dólares.

Y es que la Reforma Energética tal y como se planteó había generado altas expectativas y empresas locales habían realizado sus estimaciones y manifestado su interés en entrar como jugadores de la naciente industria petrolera.

Ante esto, la Reforma Energética que había prometido inversiones por más de 100 mil millones de dólares ahora se replantea, lo que significa un costo económico para las empresas al tener que realizar nuevamente “corridas financieras”, planeación que representará para algunas empresas redefinir sus inversiones y para otras retirarse, señaló Alain Duthoy, abogado especialista en el sector de la firma Lexoil.

“Es difícil precisar una cantidad, pero sin duda el rubro más afectado será la energía eléctrica; mientras que la infraestructura de almacenamiento de combustibles y estaciones de servicio será el menos afectado, incluso será el que más crecerá”, añadió el especialista.

Cuando se anunció la Reforma Energética, dijo, Alfa, Cemex, Grupo Financiero Banorte, Fibra Inn, Grupo FEMSA, Cydsa, Grupo Xignux, Ternium, entre otras compañías de la localidad habían manifestado su interés por participar.

Alfa, llegó a manifestar su intención de convertirse en un gigante de la industria energética en México, pero tras la caída de los precios del petróleo vino su declive primero en su negocio en Estados Unidos y después en México.

Hoy, Alfa ha desinvertido activos energéticos en Estados Unidos a través de su unidad de negocio Newpek por alrededor de 19 millones de dólares, su interés por este sector se ha desvanecido.

Cemex, aun cuando posee una unidad de energía, sus proyectos se concentran en lo solar, pero la alta dirección no ha precisado montos de inversión para este año.

Sólo en Nuevo León, había expectativas de que llegaran inversiones por un monto de dos mil 200 millones de dólares, según información de la Secretaría de Economía y Trabajo (Sedet).

El abogado especialista en el sector de la firma Lexoil, dijo que el rubro de almacenamiento de combustible será el más dinámico, sólo la empresa regiomontana Energex prevé invertir 160 millones de pesos en centros de almacenamiento de diésel en todo el país y Kansas City Southern México (KCSM) destinará 123 millones de dólares para su infraestructura e importación de combustible.

“Tenemos conocimiento de algunos proyectos que por el cambio de señal del actual gobierno federal se encuentran en stand by, y otros lo ven como área de oportunidad, es el caso de Jaguar que dirige Dionisio Garza Medina”.

Enfatizó que la parte eléctrica, es la más afectada por la eliminación y cancelación de subastas; la derogación de las disposiciones que permitirían a CFE celebrar convenios con los privados para crear infraestructura asociada a la red nacional de transmisión eléctrica y la modificación al acuerdo sobre la estricta separación legal de CFE en el que elimina a sus subsidiarias.

¿Y LA PETROQUÍMICA?

Ramsés Pech, analista energético, consideró que el sector petroquímico también está olvidado.

Actualmente en el país existen ocho centros petroquímicos de los cuales siete son de Pemex y uno es del sector privado, la capacidad total de producción petroquímica asciende a 10 mil 638 miles de toneladas diarias.

La producción de petroquímicos por parte de Pemex está históricamente en su punto más bajo, y la industria química se está quejando de que no hay suficiente abasto en insumos básicos, indicó el especialista.

Sobre el Gas natural (metano-etano) y el petróleo crudo (Nafta), dice que sin ellos no hay petroquímica. Y para ambas materias primas ahora no hay suficiente producción; debido a que Pemex ha dejado de explotar campos como la Cuenca de Burgos (en donde existe un alto potencial en campos no convencionales y convencionales).

Pech subrayó la necesidad que existe de la inversión privada para asegurar la suficiencia energética de largo plazo, porque se tiene que ir más allá de la voluntad política.

“Esto es un requerimiento del mercado interno que está demandando (…) En este momento están detenidos los proyectos porque ni la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) han sesionado ya que carecían de comisionados”.

Para Sergio Reséndez, director general de la firma Colliers International, no se ha dado un flujo de demanda de parques industriales para proyectos vinculados al sector energético.

“Todos los proyectos están en el aire, el nerviosismo entre los inversionistas está latente porque no hay una definición en las reglas de juego para los negocios”, señaló el experto.