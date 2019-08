Se desgasta la marca independiente en Nuevo León

A pesar de que en el año 2015 Nuevo León fue invadido por la moda “independiente”, hoy, a casi cuatro años del gobierno “Bronco”, el desgaste de dicha figura parece más que evidente.

Así lo reflejan los resultados de una encuesta realizada por la empresa ELECTO, en la que se destaca que el 44 por ciento de los consultados no votarían en las elecciones del 2021 por un candidato independiente a gobernador.

Este porcentaje contrasta con el 49 por ciento de los votos conseguidos por Jaime Rodríguez en las elecciones del 2015, cuando ganó la gubernatura.

Actualmente, refiere ELECTO, solo existe un 21 por ciento de los consultados que volverían a votar por un candidato independiente.

Del 1 al 5 de agosto, ELECTO realizó 800 entrevistas telefónicas a personas mayores de edad, y se les preguntó: ¿consideraría votar por algún candidato independiente? El 44 por ciento dijo que no, el 35 por ciento dijo no saberlo, y solo el 21 por ciento aseguró que sí.

También se les preguntó si en caso hipotético, Jaime Rodríguez estuviera en la boleta electoral del 2021, ¿votarían por él después de conocer su desempeño? A lo que el 72 por ciento dijo que no.

Para Gilberto Miranda, politólogo egresado del Tecnológico de Monterrey, se trata de un desgaste de la imagen independiente derivado de una mala administración estatal, lo que se verá reflejado en las elecciones del 2021.

Miranda explicó que los resultados de la actual administración estatal corresponden a la falta de fuerza y de estructura para liderar a Nuevo León.

“Las circunstancias políticas en las que se dio este gobierno, fueron particulares; es decir, no venía de ser una fuerza política tradicional, tener el tiempo y el conjunto de ideas y de personas. Al no estar cohesionados no se han dado cambios. El gobierno refleja que necesita mayor estabilidad”, dijo.