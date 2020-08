Sara Lozano: ¿Y si no van a la escuela?

Fuente: Cortesía

Me sorprendió saber que hay quienes no piensan inscribir a sus hijos o hijas a la escuela y aducen razones de salud visual y de motricidad por estar seis horas sentados con recesos de apenas 20 minutos y otros directamente abordan el dinero, la escuela no debe cobrar lo mismo si no se van a usar las instalaciones.

La primera pregunta que me asaltó fue: ¿Y si no van a la escuela no van a utilizar alguna pantalla ni pasarán seis horas sentados? Ese tiempo, más el que les tome la tarea, los va a distraer de los videojuegos, los gamers y su universo de dispositivos y juegos que son para sentarse más de diez horas y con recesos más cortos; fue cosa de poner la palabra en Google y descubrí, además de gamershop, gamertags, gamership, gamer anime y gamer chair. Y bueno, si falta está la televisión, las apps, las series y películas a las que se puede acceder por otra infinidad de plataformas y dispositivos.

La problemática de la virtualidad yo la ubicaba entre la población de escasos recursos, por tener que seguir la programación en televisión abierta, ajustar los horarios de dos, tres o cuatro niños en casa, sin Wifi ilimitado, porque los datos móviles son carísimos cuando no se paga un plan. Y los malabares cuando la madre y el padre tienen que salir a trabajar y es en casa de la abuela, de la tía o en la guardería donde se tomarán las clases.

La postura y la exposición a la pantalla es algo que se salva con lentes muy accesibles y con una sana rutina de ejercicio, esta siempre debería existir con y sin pandemia. El reto está en la cancha de la pedagogía, las maestras y coordinadoras ya saben qué van a enseñar y las razones por las cuales se debe impartir esa materia, lo que están innovando es la forma como lo van a entregar a través de una pantalla con una serie de herramientas que probablemente existían hace mucho tiempo, pero que a nadie le había importado utilizar.

La pedagogía está en plena revolución, la creatividad de todas las personas en el sistema de educación, público y privado, está a prueba. La dinámica - ¡por fin! - va a cambiar, la educación ya no va a tener que ser con niños sentados mientras el profesor escribe en una pizarra. La interacción vía chats, encuestas, participaciones en audio, el uso de gadgets, respuestas contra tiempo y mucho más serán dinámicas normales para esta generación.

Y la evaluación, es lo que me genera más esperanzas, ya no serán los aburridos datos a memoria que se pueden copiar en cualquier parte sin que el/la maestra pueda demostrarlo. Esta generación no sabrá qué es el “acordeón” ni de su adrenalina. Todo apunta a que van a aprender a generar respuestas inteligentes que muestren lo que saben, lo contextualicen y en las que se produzca al menos una postura; esto implica el diseño de preguntas, proyectos de investigación, tareas que hagan a un lado la tediosa repetición.

Ojalá que padres y madres de familia adviertan que el debate no es sentarse frente a una pantalla o pagar una mensualidad. El reto está en la creatividad de coordinadores y maestros, la atención debe estar en la pedagogía, esa nueva forma de enseñar a las actuales generaciones cómo crear conocimiento.

La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultural a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.