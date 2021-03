Sara Lozano: ¿Personas o instituciones?

Fuente: Cortesía

Empecé a escribir el artículo sobre el tema de Salgado Macedonio desde la esperanza de un Estado de Derecho fortalecido por la ciudadanía. El 27 de febrero me llegó la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia de MORENA en la que notificaban la inhabilitación del señor como candidato de ese partido.

Por unas horas creí que iba a suceder, no por el gusto de castigar a alguien, sino por lo emblemático de la situación. Un sistema, una élite, un grupo político y/o económico daban marcha atrás por una movilización ciudadana organizada, orgánica, genuina. Además de la justicia para las víctimas, iba a ser un parteaguas en la historia mexicana y a través de la movilización social, pacífica, informada, comprometida. Un rechazo público de la sociedad y al cual se suman por conveniencia otras fuerzas políticas antagónicas al sistema.

Algunos sacarán provecho de criticar al presidente, otros al partido, al senador, a las víctimas o la tan vapuleada justicia que permite la existencia de ese tipo de fichitas en ese tipo de fachas. A ellos no les une el hilo ciudadano que está indignado por la impunidad, la injusticia y el peligro de ser gobernado por alguien que se maneja en esa escala de valores.

Porque no se necesita un juicio ni una sentencia para advertir la honorabilidad y la escala de valores con la que se maneja una figura pública durante años. Iba a ser un asunto emblemático, pero las siguientes decisiones apuestan por mantener un status quo evidentemente nocivo. Y creen que no va a pasar nada. Tal vez no recuerdan marzo de 2019 cuando actores e instituciones tuvieron que ceder, conceder y obedecer a la ciudadanía #CadenaFeministaMx #YaBasta #NiUnaMas cuando cuestionaron la tipificación del feminicidio.

No creo que la indignación se sane entre notas de la COVID-19, estrategias de vacunas, el alza de diabetes, las elecciones y las campañas, la línea 3 del metro o la agenda eliminada en del Congreso local. Lo que pretendía ser una lectura sobre el Estado de derecho fortalecido por la ciudadanía, del respeto a las instituciones, deja la evidencia de siempre, del gobierno absoluto que tienen las élites sobre las leyes y las instituciones.

Una amiga preguntó en Twitter: ¿Por qué la gente cree más en los liderazgos que en las instituciones? Y bueno, qué más credibilidad pueden tener una institución partidista, una judicial que se dicen y se desdicen por cuitas políticas y no por la regla en la ley. Se cree más en el/la líder que en las instituciones porque la persona al mando tendrá la oportunidad controlar esa grosera manipulación para que se decante hacia el lado amable del influyentismo y la política clientelar.

A ver qué novedades trae la siguiente semana que inicia con la Conmemoración del Día de la Mujer.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.