Sara Lozano: Oaxaca y transparencia

Cuando me preguntan sobre la ley al derecho a la libre elección, sobre la despenalización del aborto, me enfrentan al dilema entre la ética pública y la privada. La decisión que toma una persona desde sus principios y sus dogmas es una cosa diferente a la que tendría que tomar una autoridad que vela por el bien común.

Por eso siempre retomo el derecho a la información para abordar el tema. Estar informada es un derecho que cualquier persona debe tener, es un derecho relativamente nuevo en el catálogo de Derechos Humanos y lo detona el fenómeno de la Internet. Hoy en México tenemos un Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, para estar a tono con el orden humanitario internacional.

Si nadie consulta las páginas de transparencia ni solicita información, no pasa nada. Es un derecho y cada persona tiene la posibilidad de ejercerlo o no. Las obligaciones que conlleva, sobre todo a la función pública que maneja el dinero de todos, se cumplen. El INAI garantiza el derecho de cada persona en México y además está dando resultados y está en proceso de ser más eficiente y más utilizado. Un 20 por ciento de la población lo usa y decide meterse en el enredado proceso de descifrar las páginas de transparencia, un porcentaje bajo que, en ningún caso, restringe el derecho del 80 por ciento que no lo usa.

Pero si ese derecho es de salud sexual y reproductiva, la moral religiosa mayoritaria en México se incomoda. Si el 80 por ciento de la población es católica-cristiana y no utiliza el derecho de la libre elección sobre el aborto, eso no debería restringir al 20 por ciento que teóricamente decide utilizarlo. Y aún más, la realidad arroja que los abortos clandestinos existen indistintamente de la religión que se practique, el número de mujeres que furtivamente van a la Ciudad de México a practicarse abortos legales y en buenas condiciones de salud es lo suficientemente alto como para hacer de lado la opinión general y atender un problema social.

Este problema social lo debe asumir el Estado como tal, a la par de políticas públicas de prevención en materia de salud y de educación. En un sistema patriarcal una joven-niña está condicionada a no usar anticonceptivos para no ser tratada como prostituta, debe entregarle a su pareja la prueba de amor, debe guardar el secreto de abuso de cualquier varón en su familia por la honra familiar.

El problema no es la libre elección de las mujeres, es la oposición a una buena educación sexual en el sistema público de educación y de salud, en la dinámica del sistema patriarcal. El aborto es la última etapa de un problema que en este debate pasional está matando mujeres y truncando destinos.

Por eso, cuando me preguntan sobre el INAI o la ley a la libre elección siempre contesto que no es un asunto personal, es un problema social y por eso, no se trata de opiniones ni creencias, sino de políticas públicas.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.