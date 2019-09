Sara Lozano: Más que sanción, reformas

Fuente: Cortesía

No está sencillo el dilema que tiene que resolver el Congreso de Nuevo León para determinar la sanción al gobernador y al secretario de gobierno. Eso dicen quienes saben mucho de leyes. Y conste, no es que no se sancione el delito que ya está juzgado, sino que en las leyes no se dice quién debe poner el castigo ni cuál sería el criterio para determinar la gravedad de este.

Estas personas expertas me cuentan que la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve una de las lagunas de ley al establecer que es el Congreso Local quien debe decidir cuál es la sanción. Queda pendiente cómo se puede sancionar y qué criterios se adoptarían, y, además, que sean congruentes.

Esto tiene mucho sentido, hay gran diferencia entre inaugurar una obra pública usando el nombre del alcalde a que pagar con dinero público a una agencia de publicidad para mejorar la imagen del mismo alcalde. Aunque sea la misma cantidad de dinero que se invierte en la obra pública o en la campaña publicitaria, es evidente que la primera aporta al bienestar público, mientras que la segunda no, aunque le duela al ego del munícipe. En ambos casos es delito por el uso de recursos públicos para promoción personalizada. Hasta aquí lo netamente jurídico para el caso Nuevo León.

Aunque no debería ser así, el momento político tiene impacto en las decisiones de las bancadas partidistas, porque los partidos, no necesariamente los y las diputadas, ya están trabajando para sus las elecciones 2021: analizan perfiles, diseñan estrategias y lanzan buscapiés a los medios para medir las reacciones de la opinión pública.

La madeja está enredada y nadie le encuentra la punta al hilo. Si se asume un criterio, se beneficia a alguien, persona y/o partido; si es otro el planteamiento, se perjudica a alguien y se favorece al resto. La última decisión será un acuerdo político porque las leyes son ambiguas.

Entonces, el problema no es este, sino la redacción de leyes que apuestan a la discrecionalidad otorgada. Resulta muy difícil creer que a nadie más en todo México se le haya ocurrido utilizar dinero público para recolectar firmas, lo que vuelve más increíble la existencia de lagunas en la ley para castigar esto, idealmente castigarlo bien para disuadir a quien le resulte fácil y cómodo. Pero hoy resulta fácil y cómodo hacerlo porque no hay sanción establecida y tampoco hay precedentes, porque aparentemente a nadie se le ocurrió este delito. Todo indica que la madeja no tiene punta, es un círculo vicioso en donde la subjetividad, el momento particular o los intereses políticos y/o económicos van a determinar cualquier cosa que suceda.

Y esta es una realidad bien conocida en México: la discrecionalidad legislativa es delegada así nomás, sin límites ni garantías, la ambigüedad en las leyes lo permiten casi todo y dentro de interpretaciones creativas de la ley. Más allá de la sanción que amerita el uso de recursos públicos para fines personales, hay que elevar la calidad de la función legislativa. Esto es, garantizar la buena redacción de leyes para simplificar la acción pública –acciones y sanciones–, para garantizar un Estado de Derecho y para poder creer en todo el sistema de gobierno de este querido terruño. Esto lo dije, y están de acuerdo conmigo quienes saben mucho de leyes.

PD: En ascuas esperando la designación de la magistrada electoral para Nuevo León, porque no hay marcha atrás, le toca a una mujer.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.