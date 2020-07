Sara Lozano: La política inmediata

Fuente: Cortesía

Cuando a botepronto salen críticas a proyectos de largo plazo – me pregunto – ¿qué se gana? ¿Demostrar que se sabe más? ¿Interferir en el desarrollo del proceso, retrasar las decisiones, postergarlas con una explicación larga de los antecedentes? ¿Desacreditar al proyecto o a la persona que lo lidera? ¿O es puro simple desconocimiento sumado a un interés de aportar en su desarrollo?

Hace días pasé la entrevista más difícil que he tenido en mi vida, fue más fácil convencer a mi exmarido, así de fuerte la experiencia. Un buscapié que me sacó de base, una pregunta sobre el modelo del protocolo para atajar la violencia política contra las mujeres. Estoy segura de que fue un buscapié porque quien me preguntó es una feminista que respeto profundamente, mentora para una madre soltera a través de sus publicaciones, inspiradora para una feminista en ciernes. Y de ahí me surgió la idea de hablar sobre la política que se centra en lo inmediato.

No tengo una bola de cristal para saber qué tan exitosas van a ser las estrategias contra el Covid o la del T-MEC. A la vuelta del tiempo sabremos qué se hizo bien, qué podía estar mejor y qué fue una pésima decisión. Hoy no, están en progreso, y no se trata de estrategias para tapar un bache, son decisiones de largo aliento que sí, necesitan mediciones agudas, prospectivas serias y replanteamientos consecutivos. La innovación que conllevan no se trata de buenas ideas, sino de problemas estructurales que se quieren resolver, al menos amortiguar.

El consenso de quienes saben y de quienes toman las decisiones es amplio, eso leo a lo largo de los antecedentes de cada una. A botepronto cuestionarlas, hacer propuestas espontáneas o simplemente afirmar que son malas porque se podrían hacer mejor, me parece un desatino grave. Y no es que sean malas ideas las que se aportan, es que no son oportunas; no es que alguien (no) esté ganando por tomar tal vía, lo que es seguro es que no está agandallando, son muchas perspectivas las que avalan el plan original.

La incertidumbre nos gobierna, más que por el T-MEC, el acecho invisible del Covid en la ciudad nos tienen en aislamiento, en paro productivo, en afán de ayudar siempre que no haya contacto humano. Es fácil azuzar los miedos en estados de cambios, el problema es que no hay camino de regreso a lo que nos era normal y cierto.

El T-MEC tiene una relevancia insospechada a causa del Covid, en lugar de estar buscando ventajas, los países se centraron en el manejo equilibrado entre los contagios y la economía. El potencial de América del Norte no hizo más que potenciarse ante la necesidad manifiesta para volverse hacia lo geográficamente local.

La política inmediata de tomar a botepronto lo que se hace hoy menoscabando lo que tomó años construir es una visión limitada de hacer política, son las prácticas que mueven masas, pero no fortalecen estados democráticos.

¿Qué pasaría – sigo preguntándome – si en lugar de mermar la política se orientara en la construcción sobre lo bien cimentado, agotar el buen proyecto para cosechar las mieles sociales y las políticas? Si finalmente el éxito está en el largo plazo.

Si la política no se entendiera de una manera netamente inmediata, aún perdiendo a todos nos iría mejor.

La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultural a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad única de quien la firma y no hay que hacer que la postura editorial de El Financiero.