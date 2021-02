Sara Lozano: La complicada agenda electoral del SARS-CoV2

Fuente: Cortesía

La agenda del SARS-CoV2 es compleja, un árbol de decisiones de follaje tupido: Persona P01, convive con posible contagiante el día D00. P01 no lo sabe porque el contagiado no tiene síntomas, estos aparecerán entre el D04 y D06. Si P01 evita salidas y contacto con externos, podrá hacerse la prueba por ahí del D07, idealmente después del D09. Pero si llega a salir P01 entre el D01 y el día que se entera de su posible contagio, hay que empezar de nuevo con este árbol de decisiones. Todo indica que la fecha óptima para tomarse la prueba sería D07 + los días que salió, o bien, cuando aparezcan sus propios síntomas. Y cabe la posibilidad de que P01 no se entera del contagio original, y siga por la vida contagiada y contagiando a quien se le ponga enfrente.

En las terribles semanas que vivimos en la ciudad, la mayoría de las personas contagiantes no tuvo síntomas, no se enfermó y posiblemente ni se enteró; una buena noticia que poco ayuda a la certidumbre. Hay muchas personas que siguen repartiendo el bicho sin saberlo, más las que no quieren usar tapaboca, las que lo usan mal o las que deciden ir a una fiesta porque tomarán un pequeño riesgo para aliviar el encierro. ¿Se pierde la vacuna si la persona se vacuna estando contagiada? De ser así, tendría sentido la estrategia de vacunación empezando en zonas rurales, una política pública que evita el desperdicio de vacunas, pero sólo lo supongo.

El problema está en las pocas certezas que hay sobre la Covid-19, la única clara es no hay certezas y las autoridades no están ayudando mucho, informan no para tranquilizar a la ciudadanía, sino para hacer su punto en la debacle político- electoral… la mayoría. Y de cada declaración poco se puede inferir si es por el bien común, por interés público, por efectividad, por la contingencia o por el posicionamiento electoral.

No sé cuál será la vacuna efectiva, hay nuevas cepas, se desconocen los experimentos; todavía no es tiempo de dimensionar los efectos que tendrá la inoculación de un bicho de murciélago en las personas, tampoco de las secuelas que pueda dejar.

En este ruido e incertidumbre se pasa de largo esta explicación, y la rendición de cuentas en general. ¿Qué pasó con el cabildo regio en aquella sesión que no fue pública, de las condiciones de riesgo del metro, de publipuentes, de reparaciones a asfalto recién reparado? ¿Alguien va explicarnos qué están haciendo con nuestro dinero?.

Las declaraciones de las autoridades enredan la ya de por sí complicada agenda en esta pandemia, distraen a la gente de lo relevante a la vida pública, no informan y menos sancionan en este año de amplios presupuestos de campaña.

