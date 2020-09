Sara Lozano: La CEDH y la armonía

Fuente: Cortesía

Es un asunto de importancia mayor, más aún por la pandemia y la polarización que gobierna en la sociedad mexicana y neolonesa. El Congreso del Estado está por elegir a quien estará al frente de este organismo autónomo. Autónomo y en coordinación con quienes toman las decisiones públicas, una armonía difícil de mantener.

Hay opciones, pero no suficientes perfiles óptimos en el universo de candidaturas para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH). Quien dirige la CEDH tiene que decirle de frente a las autoridades que se está equivocando y mantener la armonía; tiene que darle voz a quienes están viviendo la represión, la ignominia y la desatención a las autoridades del estado, y en armonía.

La rifa del tigre, sí, si se quieren hacer las cosas; o bien, un ejercicio de simulación cobrando sueldos. Antes de Sofía Velazco nadie sabía quien presidía esa institución. Hoy ella tiene el aval de las organizaciones de la sociedad civil para darle continuidad a la función de la CEDH. No hay duda, además de su trayectoria, se trata de la legitimidad institucional que tiene y que se ha manifestado públicamente.

Confianza es lo que buscan las instituciones públicas, más allá de lo que decidan las y los diputados hay estratagemas que no dejaron que naturalmente se diera la reelección. Sí, conozco a Sofía Velazco, trabajé con ella por eso puedo decirlo, creo que sería ideal que le diera continuidad a su proyecto institucional que ya arrancó, además no estoy sola en esta opinión.

Hay en la agenda asuntos urgentes: pandemia, polarización, elecciones, inseguridad. No hay que perderse, urgen las elecciones en condiciones de distanciamiento, urge capitalizar los derechos políticos de representatividad, urgen muchas cosas y no se puede olvidar la educación y la defensa de los derechos humanos.

La educación a distancia, la enseñanza desde casa, esta en proceso. La defensa de los derechos humanos en este estado está por definirse.

Ojalá el Congreso del Estado no pierda el rumbo, ojalá exprese lo que Nuevo León necesita para el bien vivir de la ciudadana regia, lo que quiere la sociedad civil organizada en la entidad. Nada malo se puede decir de quienes participan, Sofía Velazco ya dio resultados sustanciales. Ojalá no se dejen llevar por cuitas personales y lean lo que el estado quiere y necesita. No se trata de estar en una situación de familiares desaparecidos para apoyarla, se trata de creer a las personas que sí padecen esta terrible situación; no se trata de ser una persona trans, se trata de incluir las demandas de las otras perspectivas de vía; no es asunto de tener un acervo de población original, se trata de darle voz a todas las variantes que hacen fuerte a este estado.

La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultural a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.