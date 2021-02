Sara Lozano: La apropiación del barrio

Fuente: Cortesía

Se fue la luz a las 7:40am, sucedió lo impensable, se suspendieron clases en modalidad virtual. Por unas horas el gas nos salvó del frío. Esteban Moctezuma salió de la Secretaria de Educación y escuché por primera vez la nueva titular, Delfina Gómez. Sin duda conoce el ambiente, el tema y suena bien lo que promete de su gestión. Creo que hará buen papel, le toca terminar bien este ciclo escolar de la pandemia.

Salí a caminar para sentir la helada tardía, disfruto el aire frío que me da en la cara y se cuela entre la bufanda y el tapabocas; emociona ver la escarcha en los carros y sobre las hojas de los árboles, los camiones transitan con las estalactitas de hielo en los parachoques y en el borde de los ventanales. Se puede adivinar de dónde vienen cada uno por la densidad de las capas de hielo en las defensas, cofres o el techo. Algunos comercios están abiertos, los empleados se frotan las manos para darse calor en lo que aparece algún cliente, mientras las panaderías están a reventar ¡y cómo no, estamos a -4°! Este invierno no tuvimos que subir a Chipinque para ver nevar.

Cada día y con más frecuencia se destapan asuntos de corrupción intensional o por negligencia. Y qué bueno que se sepa, ojalá también se llegue a la sanción. El responsable se irá sin rendir cuentas, sin reparar el daño público y sin sanción, no hay autoridad que quiera comprarse pleitos para el futuro, patean el bote. Esto no ha cambiado, de todas las revoluciones que impuso la pandemia, la impunidad se mantiene firme.

De verdad han mejorado las banquetas en San Pedro y, obviamente, develan problemas que parecen nuevos, pero siempre estuvieron ahí. Dejan los cables flojos o aventados, protección civil no puede retirarlos porque son propiedad privada, sólo cuando atraviesen la calle o pongan en riesgo a los peatones. He estado en contacto con Sam Petrino, el chatbot que recibe quejas con foto y ubicación incluidas.

¡Que desastre dejan! Acaso es que @TotalPlayMexico, @infinitum, @izzi_mx, @Telmex, @AxtelCorp y las demás, una madeja de cables de poste a poste. Tal vez no sepan que generan ese problema y esa incomodidad, porque lo más fácil es entrenar a sus instaladores para recoger el mugrero después de hacer sus ajustes. Reciprocidad con el barrio, si utilizan los postes de luz que son públicos, no dejan un mugrero de cables sueltos.

También el cabildo puede hacer su parte, tal vez no se les ha ocurrido porque no han caminado por su barrio. Hay un tramo en Vasconcelos de banquetas petit, se camina a menos 10 centímetros de carros/camiones que van a velocidad alta o baja, no importa, cualquier espejo retrovisor podría descontarse a un peatón y tampoco habría sanciones.

Apropiarse del espacio público es andar por el barrio, saludar a los vecinos o conocerles por lo las huellas que dejan en sus porches, es hacer efectivo el #ConsumeLocal. También es quejarse buscando una solución, no solo una catarsis, por lo pronto que empiecen por los cables y, si no, la sanción.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.