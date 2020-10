Sara Lozano: Inevitable, la pregunta a consultar

Fuente: Cortesía

Me resistí a leer opiniones sobre la consulta popular que acaba de aprobar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Dos asuntos rondan por mi cabeza: la aprobación y el ajuste que hicieron a la pregunta. Debería darme gusto esta aprobación porque en la historia de los Mecanismos de Democracia Directa (MDD) en México, a nivel nacional nunca se había aprobado una pregunta, y en los subnacional pocas activaciones ciudadanas han superado los criterios de la autoridad jurisdiccional.

Sin embargo, no puede decirse que esta sea una activación técnicamente ciudadana. Esta activación la intentan personas desde un partido político, no se trata de una sociedad civil organizada que propone desde las necesidades de la ciudadanía y que pone a debate y decisión un tema en la agenda pública. La militancia partidista no demerita la calidad de ciudadanía, pero sí trastoca el sentido de un MDD ciudadano.

Los mecanismos de democracia directa sirven para que la ciudadanía, la que no está gobernando, ponga un tema ya que sus representantes no lo están tomando en cuenta. Las personas representantes que ganaron una elección o que están en la administración pública están obligadas a discutir lo que la población gobernada les presenta en el MDD y a atender lo que resulte de la votación.

Que un partido o autoridad convoque a un MDD es como pedir una opinión o pedir el apoyo para ir más allá de lo que le toca hacer, es útil y se vale. En Costa Rica no se ponían de acuerdo la presidencia y el congreso para la firma de un tratado de libre comercio y la ciudadanía decidió a través de la votación.

Cuando el municipio de Santa Catarina pretendió sacar a Las Pedreras del municipio, necesitaba el apoyo de la gente porque el alcalde no tenía ese poder, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSL) no aprobó esta pregunta, aunque se supone que para eso existen los MDD de las autoridades.

Y vaya contradicción, cuando Samuel García quiso activar una consulta para hacer un corredor ecológico en el cauce del Río Santa Catarina, el mismo TSJ aprobó su pregunta a pesar de que iba mucho más allá de la autoridad estatal, esta autoridad no estudió –al menos no lo puso en su respuesta– los efectos del cauce en terrenos federales, hasta Tamaulipas podría impactar esta decisión.

Y el segundo punto es grave, las correcciones que hizo la SCJN a la pregunta legalizaría la persecución política de cualquier persona que haya tenido una autoridad en la función pública, este permiso es la antesala de cualquier dictadura en Latinoamérica. Los MDD deben atender asuntos concretos, emplazar a juicio a tal y cual persona, no ampliar el efecto de lo que la ciudadanía quiere poner a debate.

Si alguien firmó para que abrieran expedientes de investigación a los expresidentes de México, ahora su firma se utiliza para avalar investigaciones a diestra y siniesta, porque sí, porque a los ministros no les pareció la redacción. Lo que hizo la SCJN es una manipulación de la voluntad ciudadana, una pregunta peligrosa para la democracia en México y nada de esto se debe justificar bajo la bandera de la participación ciudadana.

Lo que ha sucedido desde 2014 que se aprobó la Ley de Consulta Popular en México es simulación, lo peor es que tiene fuertes tintes de ignorancia, desconocimiento y desatención. Las autoridades en todo el país y de Latinoamericana –el problema no es exclusivamente mexicano– harían bien en estudiar los MDD, su potencial es alto para recuperar la confianza en las autoridades democráticas, y es sumamente positivo si se involucra a la ciudadanía y de verdad se entrega ese coto de poder en la agenda pública.

La autora es experta en participación ciudadana y ex consejera electoral en Nuevo León.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.