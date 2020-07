Sara Lozano: Haciendo adobes

Fuente: Cortesía

Es difícil sacarle algo bueno a la pandemia cuando hay personas queridas que sufren o se van por este maldito bicho, pero más se complica la vida si no encontramos esas cosas buenas que estaban perdidas por la delincuencia, por el trabajo, las horas pico, el tiempo.

El campo se va convirtiendo en el espacio de distinción, del silencio que ofrecen los ruidos de la naturaleza. Me pregunto si esta es la forma como el desarrollo llegará a las comunidades rurales del estado, porque muchos están invirtiendo en las propiedades campestres, al menos se busca expandir el panorama, explorar las posibilidades de ese cachito verde que aligere el encierro urbano. Las dudas llegan por la seguridad, más bien la inseguridad, la misma que causó el abandono de muchas de estas propiedades hace 10 años.

Hay quienes devuelven la vista al campo y dudan, porque de cerca supieron –o pasaron– por amenazas, robos, secuestros o asesinatos. Con tiento, sondeando, hablan con los conocidos, se acercan al ayuntamiento, van haciendo amistad con los vecinos; descubren ahora necesidades añejas que solo ahora empiezan a importar. No se dan cuenta, pero se están apropiando del espacio público que la impunidad, el neoliberalismo y ante la urbanización se fue consumiendo.

Encuentran baja escolaridad, tendederos en los porches que consumen el sol de la tarde y cuya función es sostener la ropa mientras esta le da sombra a las paredes de block delgado. Las casas de adobe se acabaron, si no, permanecen mal pintadas, horadadas, dando razón a quien dice que solo sirven para hacer animalejos y plagas. No, el adobe en buen estado es un aislante local, barato y más efectivo que lo mejor que ofrezca el mercado. Se hace en casa, con la tierra seca, la dura, en la que no se puede sembrar, la que hace un siglo servía de base en un corral.

Lleva tiempo hacer adobes, hay que moldear el primer ladrillo, pero después habrá que cuidar el cuadraje y la medida de todos los demás, colocar las tablas que hacen presión a los costados del material lodoso y hacerlo de la misma manera que con el resto. Solo así, ya secos podrán embonar uno a lado del otro, desfasando medio adobe en cada fila.

No es solo paciencia, se necesita de la parsimonia, esa forma de disfrutar la espera en lo que seca y se ajustan las formas, en tanto se contempla lo que será bello, útil, perfecto para el largo plazo. Así el espacio público también se recupera, se tantea, se explora, se nutre con miras a un futuro en donde la convivencia entre vecinos sea la democracia asimilada, no la impuesta ni la simulada.

La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultural a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.