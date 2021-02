Sara Lozano: Estante político

Fuente: Cortesía

Si en este momento levanto la vista lo que veré son libros de política, hacia la izquierda hay un par de estantes con literatura. A la derecha no volteo, hay pilas de copias y engargolados por estudiar, muy feo, pero necesario.

Hay dos títulos que alcanzo a leer, jala mi atención ‘El oficio del político’ creo que en esta etapa de registro de candidaturas y preparación de campañas debería ser libro de cabecera para quienes van a competir y para quienes les van a acompañar con miras a un puesto.

El libro evoca situaciones que se parecen mucho a la realidad regia, sin nombres ni municipios. Mientras unos se dedican a sacar panfletos falsos, otras se alían entre ellas. En tanto X denuncia amenazas, Y se dedica a sanar las heridas de los despreciados. Acá se impone la mano dura del jerarca, en tanto por allá se sientan entre iguales a construir una plataforma de gobierno. Los poderes fácticos (incluido el narco) ya preparan sus carteras para las donaciones públicas y los guardaditos, para las privadas.

Manuel Alcántara Sáez tal vez no lo pretende, pero habla de esto. El libro delinea lo que es ser y hacer política, un trabajo digno y honorable en donde primero se es servidor público y la autoridad se impone en raras ocasiones. “El oficio de político se abandona con mayor frecuencia de la que se tiende a pensar… una mera etapa de constitución, o si bien se prefiere de acumulación, de capital simbólico cuya rentabilidad se hace efectiva en otros campos en los que el poder sigue su propio camino.”

La guerra sucia, las noticias falsas dañan en lo inmediato, pero el capital político suele salir fortalecido de esto embates. Las alianzas, los acuerdos, las concesiones y el trabajo hormiga previo a una elección es mucho más sólido que los miles de seguidores, que las grotescas pantomimas de quien se dice legal y presume la transa; ilegalidades menores, tal vez, como saltarse la fila para vacunarse… o cruzar la frontera.

El otro es ‘La idiotez de lo perfecto’. Las idioteces, no las que se hacen para lograr una nota de portada, las narra Jesús Silva Herzog en cinco historias de personajes que por su genialidad fueron excluidos del status quo. Carl Schmitt en el primer capítulo, la historia de un abogado brillante al que no quiere un decano y entonces es acogido, apreciado y redimido por un líder que primero hizo trabajo hormiga, que se alió y acogió a las mentes más brillantes de su época que no encontraban sitio en la política del mismo status quo.

Carl Schmitt fue el artífice de la legalidad en los debates jurídicos que le dieron el poder a Hitler , y apuntalaron su legitimidad. Y ese es sólo el primer capítulo ‘Una ciencia de la ilegalidad’. Sería tan bueno que antes de las campañas se sentaran a leer.

