Sara Lozano: Energías y estrategias verdes

Fuente: Cortesía

Regresar a relación de antaño con la tierra es una fantasía, más bien la cultura verde se trata de inventar nuevos modelos que incorporen lo que ya existe. La pandemia sin el plástico arrasaría con la humanidad, las fuentes energéticas tal cual las conocemos, la refrigeración/calefacción, las telas dryfit, los marcadores permanentes, las velas aromáticas, libros impresos con pasta dura.

El reto es el diseño de esas estrategias verdes que modifiquen las rutinas diarias – sobre todo nuestra relación con la basura -, pero que no se robe las facilidades y ventajas a la mano: comprar en línea, viajar a cualquier parte del mundo, hacer arte con pinturas y texturas químicas, cuidar la piel con cremas, bloqueadores o los organizadores de cocina o escritorio.

Cerrar la producción de la refinería de Cadereyta no es fantasía, pero tampoco es una estrategia. La negación del síntoma no es la solución del problema, más bien se trata de las políticas públicas verdes, creativas, locales. A esto no le han entrado el gobierno estatal ni las dos legislaturas que han dejado pasar las cosas mientras perdemos salud y energía gracias a la pobre calidad del aire.

Porque es la refinería junto con Las Pedreras y el montón de fábricas en el área urbana contaminan diario y sin control, sin medidas para reciclar, contener y procesar los residuos sólidos y líquidos. Porque al transporte pesado y al urbano no se le exigen mecanismos adicionales que procesen la combustión del diesel/gas, ni siquiera se les exige la afinación. Porque no hay políticas públicas para el reciclaje de la basura, no se sanciona al que ensucia.

Y cuando se quieren hacer las cosas, sale un tribunal timorato a decir que no. En 2019 un alcalde presentó a consulta el retiro de Las Pedreras en el municipio, así como mayores facultades al municipio para “vigilar, inspeccionar y, en su caso, sancionar” asuntos del medio ambiente. Y no, el Tribunal Superior de Justicia lo desechó porque estaba fuera de las facultades del munícipe. ¿Entonces para qué existe el referéndum en Nuevo León si lo único que puede preguntar el alcalde son asuntos que él mismo puede resolver? ¿La lección del sinsentido de la consulta en 2017? Lo centros de primeros auxilios en Nuevo León que el gobierno estatal hubiera hecho con menos dinero y que todavía no hacen porque se quedaron sin dinero.

Se aplaude en mi municipio que pongan contenedores para procesar basura. Hemos aprendido en comunidad a separar y “limpiar” la basura para que pueda reciclarse. El problema no es el trabajo en casa – que es mucho – sino que los contenedores están siempre llenos y con aquella caradura te devuelven con tus montones de basura limpia.

Vienen elecciones y vienen propuestas, las personas en campaña dirán a todo que sí y el futuro lo pintarán hermoso. Sería bueno preguntar por sus estrategias verdes y no aceptar la trillada respuesta de vamos a acabar con la contaminación. Valdría la pena exigirle estrategias, políticas públicas, acciones concretas y a ver qué tanto han reflexionado el tema medioambiental.

Que usen el tema ambiental, que hablen de las energías limpias, pero mejor que se enfoquen en las estrategias.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.