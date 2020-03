Sara Lozano: Encontrando el rumbo

Fuente: Cortesía

Muy trillada, pero muy profunda la frase “cómo en un segundo nos cambia la vida”. Episodios sobre pandemias hay muchos en la historia, en sí mismos implican una novedad, el enfrentarse a algo desconocido e invisible que pone en riesgo a la humanidad.

El aprendizaje científico seguramente ha evitado una buena cantidad, pero nadie prevé el porvenir.

No me gusta especular y me está resultando muy difícil no hacerlo en este resguardo voluntario. La evolución de las plataformas sociales y las aplicaciones es una diferencia importante, ni se diga el internet, el home office ha reducido la contaminación en la ciudad y de pronto resulta más efectivo porque elimina el tiempo de traslado, reduce la duración de las juntas y el radio-pasillo adquiere otras características.

Sí me gusta buscarle lo positivo a lo que no me gusta. La dinámica electoral pocas veces se detiene, siempre falta el tiempo para terminar de asentar una experiencia o investigar modelos innovadores para las decisiones que se van tomando cada día.

Ahora hay tiempo de hacerlo y estoy al acecho de la consulta de Baja California, los años de historia que tiene, una consulta que no pasó los filtros del sistema jurídico y que a palabras se llevó a cabo. Y todo indica que ganó la gente, no la cervecera, no los intereses políticos supuestamente involucrados. Hay mucho para aprender sobre lo que en Nuevo León nunca ha vivido a pesar de la fuerza de la sociedad civil.

En otro continente y en resguardo obligatorio, Manuel Alcántara lanza en 400 palabras otro universo de reflexión sobre el concepto de estado, su debilidad después de décadas de neoliberalismo en donde se apostó a reducirlo al mínimo (https://latinoamerica21.com/es-el-estado-estupido/ ).

El estado quizá no encuentre justificación cuando todo va de maravilla y se vuelve una carga onerosa de burocracia, pero se le necesita y fuerte ante las condiciones actuales. Y es estado, lo que abarca al gobierno, a la población y al territorio.

Resuena en mi mente que a pesar de las críticas a los populismos en América Latina, quizá México haya rediseñado su modelo frente al modelo de economía global que hoy tiene a todos en jaque. También por verse.

Las rutinas se van a alterar en las próximas semanas, ya los memes están cansando. Empiezan a leerse convocatorias a cosas que ya sucedieron en otros países: aplausos al personal médico que combate la epidemia, música entre vecinos asomados en sus balcones. Hay más tiempo que nunca para que si la vida nos cambia en un segundo, sea en un rumbo elegido.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.