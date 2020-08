Sara Lozano: EF – La utilidad de los órganos autónomos

Fuente: Cortesía

Además de la función que realizan, la utilidad de los órganos autónomos radica en la garantía de hacer cierta actividad indistintamente de quien gobierne. Son diferentes a los consejos ciudadanos o foros para la ciudadanía porque en estos se toma en cuenta la opinión, pero no es mandatorio. Los órganos autónomos sí tienen autoridad a la par de los poderes de la unión.

¿Son necesarios? En México, sí. El siglo pasado vivimos una dictadura de partido que tocó fin hasta que se conforma el Instituto Federal Electoral (IFE) en donde ya no interviene el Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo se le da voz, pero no voto. Esto dejó atrás los intereses electorales partidistas para pasar a ser una decisión documentada con miras a hacer lo legal y administrativo de la mejor manera y con el abierto reconocimiento y atención a las preferencias partidistas.

A 30 años del nacimiento del IFE, el ahora Instituto Nacional Electoral (INE) es el órgano autónomo más consolidado en el país. En 2014 cambia la cobertura de sus facultades para ser un instituto nacional, no sólo federal, en parte, porque las leyes atendieron inquietudes políticas y la reforma de ese año, si bien tiene sus bondades, dejó pendientes. Esto es, cada estado es soberano, cada estado se ajusta a la Constitución y las leyes generales o federales, pero cada uno las adecua a su realidad, el INE tiene injerencia en esa soberanía nacional parcialmente.

El asunto de la casilla es del INE y la responsabilidad de las elecciones locales es de los institutos electorales estatales. El INE recibe la votación, capacita a los funcionarios de casilla, cuenta los votos en la casilla y le devuelve los paquetes y los resultados a cada Organismo Público Local Electoral (OPLE). Fue un desastre en 2018, pero un buen aprendizaje para la coordinación que se dará en el 2021.

En los organismos autónomos de transparencia, de derechos humanos, de energía, entre otros, se vive una situación análoga con leyes a medias, ya sea por acuerdos entre grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, por desconocimiento o simple desidia. Por ejemplo, la impartición de justicia es lentísima a través de estos organismos, no así en ninguna instancia del sistema electoral mexicano.

Esto no significa que los órganos autónomos no sirvan, más bien, que el trabajo legislativo debe ser más pulcro tanto en la técnica como en la visión operativa, no sólo legales. Insisto, los órganos autónomos distribuyen el poder.

El poder es una ecuación que siempre da cero. Puede ser una persona o institución o pueden ser muchas, el poder es una unidad que en la ciencia política que apuesta por la democracia, se estudia y se dirime cuál es la mejor forma de distribuirlo.

Si en el siglo XX el poder se mantuvo durante “dictadura de partido” -término con el que Mario Vargas Llosa incomodó tanto al gobierno en turno-, en el siglo XXI existe la alternancia. La ecuación suma cero que define al poder ha evolucionado gracias a este órgano autónomo, aunque no se ha resuelto porque la ciudadanía sigue sin participación formal. Los mecanismos de democracia directa, los que puede activar la ciudadanía, los que pasan por votaciones y cuyo resultado es mandatorio, vinculante e incuestionable, no existen en Nuevo León ni en México.

Falta un trecho para consolidar al resto de los organismos constitucionalmente autónomos, el INE tiene áreas por fortalecer con miras a la ciudadanía, a la cultura cívica; sin embargo, están cumpliendo con su función de desconcentrar el poder.

La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultural a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.