Sara Lozano: Bolas de cristal

Ha sido cuesta arriba escribir sobre mi propia política en las últimas semanas, meses. El asunto más reciente, el BOA, ¿es o no es? Esos rumores se escuchan desde que empezó la administración del presidente López Obrador. Si llegan o no los materiales de salud o protección al estado, si hay revuelta social o se incitaron para desacreditar al gobernador, a su partido, a los intereses que representa o a la administración federal. Son cadenas de sinsentidos para uno y otro bando, nadie gana en esta guerra de desacreditaciones y muchos juegan, creyéndose inteligentes, a manipular a una población que vive en la incertidumbre, entre la vida y la muerte, por enfermedad, por dinero, por estancamiento.

Ya es suficiente lo que se sufre si hay un familiar enfermo, los protocolos médicos no resuelven la necesidad emocional de apapachar al enfermo con su tecito, de asegurar su comodidad en la incomodidad de los malestares o de la oxigenación o de la intubación. No se vale usar esa vulnerabilidad para manipular hacia posturas políticas de cualquier bando.

Cualquiera diría que no hay más dolor que la pérdida de un ser querido, ¿y qué me dicen de la incertidumbre en la entrega del cuerpo, la velación, el sepelio, el entierro? El proceso de duelo se lleva entre las mil disculpas y justificaciones a quienes le conocieron para decirles, en el mejor de los casos, que habrá algún tipo de servicio funerario por redes sociales. No se vale usar partidistamente este dolor.

Del dinero que medio llega, que puede dejar de llegar, que en algún momento llegará o que se tiene que inventar una nueva forma de trabajo para hacerlo llegar, ¿cuántas personas se quedaron varadas a media inversión? Deudas en monedas extranjeras, préstamos por educación, negocios, bienes, festejos, viajes familiares o cambios estructurales en la vida. La gente sigue pagando lo que iba a ser sin saber a ciencia cierta qué es lo que resultará de ese esfuerzo. No se vale manipular el futuro.

Incluso de lo que será de la democracia, se habla de si habrá elecciones. La democracia se vive hoy, ¿qué se puede dialogar con quienes les representan?.

Si tuviera corazón para hablar de algo en este torbellino de contagios e intereses políticos y partidistas estaría hablando del no diálogo entre ciudadanía y gobierno. Buena parte de las autoridades electas están sacando partida, alineándose o simplemente dejando pasar la crisis para no equivocarse. Y la peor decisión que puede tomar una autoridad, desde el más bajo hasta el más alto nivel en el país, es no decidir, esperar a ver qué pasa y qué ventaja se obtiene.

Se hacen cosas, ¿buenas o malas? Nadie lo sabrá hasta dentro de unos años, cuando se atemperen los contagios y se presenten los saldos. La estrategia federal tiene deficiencias y fortalezas, combatirla con fines políticos o económicos es inmoral. Igualmente lo es desconocer los desaciertos y aventar culpas a la oposición. Esta no es una política de la que yo pueda hablar.

Estuve a punto de abandonar esta columna, no sé qué decir de lo que pasa, creo que hay líneas de acción en las que creo, jamás apoyaré a un mal gobernante que hoy quiera sacar tajada de esta crisis publicando libros o cuestionando el pacto federal. Un cheque en blanco a nadie se le voy a firmar. Así que regresé a todo lo que he dicho y escrito públicamente: creo en la educación cívica, creo en la participación ciudadana, creo en la educación vía la lectura y creo que Nuevo León tiene mucho que aportar a México. Hoy me aferro a mi propia política.

