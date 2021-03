Sara Lozano: Así no deberían ser las cosas

Fuente: Cortesía

Todos entienden qué es una mirada lasciva; todas, también. Víctima o testigo, se trata de un concepto que fácilmente se entiende, pero es difícil definirlo y al mismo tiempo perfectamente identificable. Son unos ojos que se entornan y escanean un cuerpo. No se necesitan las palabras, se incomoda a la persona observada y cualquiera sabe las intenciones que hay detrás.

En la vida pública actual ya se cuidan de mirar así gracias a amplias reflexiones y denuncias. Siempre fuera de los juzgados porque adentro siguen sin aceptar como prueba lo dicho y se cuida más el prestigio del acusado que la integridad de la víctima. Antes no, ni siquiera existía el beneficio de la duda, era mejor huir, quitarse del campo de visión, esconderse o hacerse acompañar.

Responder a esa mirada con palabras y actitud funciona, sobre todo si se logra ridiculizar la escena y avergonzar al acosador. A pocos años de este siglo, entre amigas confabulamos para exhibir a uno de esos patanes de oficina, lo vigilamos, no se tardó mucho en clavar esa mirada en una subalterna. Las tres nos levantamos con los brazos en jaras: - No te vaya a dar aire. - ¡Imagínate, se queda bizco! - Y con el gesto torcido.

No se lo aconsejaría a cualquiera porque las reacciones pueden ser muy violentas, para ellos la humillación es doble: se exhibe el acoso y lo hace una; quien pretendía dominar resulta vapuleado. Y cuidado, también están aquellos de ego inflado que creen que confrontarles es una invitación a algo más. Por supuesto que el jefe nos llamó a las tres por estar haciendo olas, por ofender a un compañero y por acusarle sin fundamentos. ¡Es un hombre casado! ¡Esas “bromas” pueden acabar con su familia!.

La irracionalidad machista era la lógica de esa generación de varones, aquellos que Isabel Allende decidió soportar “al cabo falta poco para que se mueran”. Por esa experiencia empecé a dar al forma, a verbalizar lo que es una mirada lasciva, una agresión que promete ser peor. Gracias a mi jefe comprendí plenamente el pacto patriarcal, lo viví. Creo que nunca entendió que estábamos defendiendo a una víctima, para él el patán de oficina fue víctima de tres brujas, ¿Y cómo no? Retamos su masculinidad.

Ya sabía el escozor que provoca una mujer que trasgrede a la prudencia y le planta la cara al acoso, a la dominación, a la desacreditación y a la mal entendida protección. Ese jefe no me dejaba entrar a las juntas a presentar mis proyectos porque había puros hombres y se decían muchas groserías. Entonces le dije todas las que me sabía a ver si así me dejaba entrar. Y no, él me protegía de esas vulgaridades mientras se quedaba con los créditos de mi investigación. Así fue como aprendí a fijar mi nombre en el patrón de diapositivas de Power Point.

“Así no deberían ser las cosas. Y el primer paso para cambiarlo es aceptar que todos los hombres somos parte del problema.” Así cierra el video de Ricardo Olvera Ramírez, -regio, estudiante- que lanzó una pregunta entre sus amigas y ellas lo reenviaron hasta que se convirtió en un éxito. No cupieron todas las respuestas porque había que ‘subir’ la tarea.

“¿Qué es lo más machista que te han dicho?” Y se lee entre los comentarios al pie: “Lo peor es darse cuenta que (sic) hasta tu mamá usa algunas de esas frases contigo.”

No hay duda, esta evolución de consciencia nadie la para. ¡Gracias, Ricardo! No se lo pierdan. https://youtu.be/o09h6eplFzE

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.