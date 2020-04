Sara Lozano: ¿Aprendimos la lección?

Fuente: Cortesía

El estoicismo en la derrota - escribe paz en su laberinto de la soledad- siempre trae a mi mente la muerte inútil de Juan Escutia enrollado en la bandera. México caído, dos años ondeó la bandera norteamericana en Palacio Nacional.

Si en agosto de 1846 -un año antes- se hubiera reconocido abiertamente que “Sería un desastre que le fuera mal a Pedro Ampudia” la política centralista de ese México hubiera cambiado y tal vez para bien. En Monterrey se hubiera detenido la intervención norteamericana, lo que no sucedió por falta de parque, el cual no llegó por los retrasos causados por las disputas políticas a nivel nacional.

El artículo de Enrique Quintana de este martes logró sacarme por unas horas del presente. Cuando lo compartí me asombraron las críticas al título que, en mi opinión, es una vuelta de tuerca muy elegante.

Habría que preguntarle al autor sus intenciones, aquí me limito a compartir lo que leí detrás de las palabras y los comentarios, desviaciones y opiniones que me llegaron.

En el artículo se hace un análisis sobre la percepción que se tiene de los partidos políticos, los resultados que se obtuvieron en marzo de una encuesta a la ciudadanía y lo compara a los porcentajes de votación que recibieron los partidos políticos en las elecciones para diputados federales.

Si la percepción que se tiene de los partidos políticos hoy se tradujera en votos, las tres instituciones partidistas perderían el 22, el 48 y el 46 por ciento en el orden de prevalencia actual. El número de personas que no se identifican con algún partido político subiría mucho, de 100 personas hay 59 que no se sienten representadas por las instituciones – no personas – que existen con fin de representarles.

En un país democrático con un sistema de gobierno representativo esto es alerta seria para quienes quieren y para quienes no quieren al presidente López Obrador. En esto se centra la segunda parte, México no ha llegado a lo peor cuando en el otro lado del mundo ya se habla de recuperación. Habrá muchas oportunidades para desacreditar –con o sin razón–, para criticar, para denostar las decisiones que tome el estado mexicano, y con ello también se salpica a los poderes económicos, mediáticos y partidistas, afines o antagónicos al presidente. Y eso sería un desastre para México, sacando ventajas políticas – buenas o malas – hundiríamos al país entero.

El título es: “Sería un desastre que le fuera mal a AMLO”, un juego de palabras inteligente y oportuno. Porque no hay mucho de positivo en las semanas por venir para México, sería un desastre si al gobierno no le alcanza la estrategia, buena o mala, la que hay. Sería un desastre para quienes necesitarán atención médica y sus familias, para quienes van a necesitar conseguir un trabajo, para las negociaciones a las que nos veremos forzados como país hacia el exterior y al interior. Sería un desastre por todos lados si esta estrategia va mal.

Entonces los comentarios que llovieron se centraron en lo que hizo mal el presidente –no el gobierno-, lo que sigue haciendo mal o lo que va a hacer mal; lo que debió, debe y debería hacer el presidente –no el gobierno-, lo AMLOver del título, y todas las varias vertientes conspirativas.

Tal vez sea más fácil cambiar un nombre para explicar la situación. El desastre que acechaba al país en la plaza de Monterrey en 1846, cuando le fue mal al general Pedro Ampudia, no se advirtió entonces y apenas se recuerda hoy en la imagen estoica de Juan Escutia de septiembre de 1847.

Así como en el siglo XIX el conflicto entre la clase política provocó tragedias históricas para el país, en el siglo XXI el conflicto entre las élites estaría generando otra tragedia. Eso leí yo cuando Quintana se pregunta si hemos aprendido la lección.

