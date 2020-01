Sara Lozano: Amenazas en escuelas

Fuente: Cortesía

Puedo imaginar claramente la ingenua perversidad de cualquier preadolescente escribiendo una amenaza de tiroteo en su escuela, quizá para expresar su frustración o tal vez sólo para llamar la atención, suspender clases. En cualquier caso, se trata de que hemos fallado, y no sólo en la creación de ambientes pacíficos, también en la normalización de la violencia, de la crueldad, de la justicia.

Pienso en películas y series no sólo de narcos, también de policías renegados que matan, grupos élite, equipos especiales, cuya trama lleva a acabar a los malos, asesinarlos con el permiso del bien. La premisa que subyace es que existen malos y acabar con ellos se vale, es provechoso para la comunidad, se aplaude al vengador, que en cosa de 50 minutos identifica, enjuicia y sentencia al malhechor. Y todos nos sentimos buenos. En el camino pueden morir varios, los buenos son los únicos por los que vale la pena llorar, muchos de los otros son incidentales y su asesinato es consecuencia de ser parte del equipo de los malos. Pero hay un solo malvado, el cabecilla que opera la inteligencia del mal y matarlo es lo mejor que nos puede pasar.

Y bueno, son series, fantasía literaria que debe tomarse como entretenimiento, hay que apresurar los tiempos y simplificar los juicios para que cumplan con su función de un capítulo a otro. Y me parece que de esto nadie está hablando: ni de la fantasía, ni de la permisividad literaria, ni del efecto lúdico o estético.

Culpar a las series es simplista. La voracidad comercial siempre ha existido, con o sin intención; hay una generación de jóvenes cuyo aspiracional era la medicina gracias a Grey’s Anatomy, y la realidad les dio en cara. También es humana la fascinación que envuelve a lo que es disruptivo, transgresor, oculto, rebelde e incluso maligno, pero tampoco esto es la causa. Siempre han existido aspiraciones, lados oscuros y la tentación de ir hacia allá.

Cuando una persona se siente tan acorralada que la única opción que tiene es la violencia, es un problema personal; cuando son tantas, cuando son tan jóvenes, cuando resulta normal se trata de un problema social. Y cuando se convierte en juego o aspiración, el problema no es sólo la violencia, sino la incorporación de la perversidad en el manejo de la realidad.

No sé cuál sea el fondo y tampoco veo una solución, se me ocurre un paliativo: dialogar la reflexión. Dar espacio en las charlas familiares, de oficina o entre amistades a respuestas más allá del romance, de la tragedia o de la traición, más lejos del me gustó. ¿Por qué me gustó? ¿Por qué te gustó? ¿A quién le creí en toda esta trama? ¿Por qué es bueno/malo? ¿Es tan malo el malo y bueno el bueno? ¿Quién es un malo en mi realidad, tan malo, así como en la trama?

Una pregunta sabia: ¿por qué los buenos se mueren con cara angelical y los malos terminan despatarrados, porque unos son educados y sensibles y los otros, inequívocos psicópatas?

No sé qué nos resulte de ponerse a dar tantas respuestas, al menos creo que damos pasos hacia la salida de La Caverna, la de Platón.

