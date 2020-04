Sara Lozano: Agenda en el Covid-19

Fuente: Cortesía

Nuevo León no está mal, pero todavía falta. La confrontación entre lo público y lo privado parece atenuarse; se abren foros, se logran acuerdos, ya es ocioso pelear. También se pone en evidencia al gandalla, al disuade el abuso. Y apenas van 40 días y otro tanto por venir.

Este avance postergado del encierro, la parsimonia con la que llegan las cosas para suceder, las horas se elongan y mi silencio juega con fuego. No hay de otra, me dedico a lo que está por venir a partir de lo que ha sido. En medio, aprendo.

Y es que me ya me siento otra persona, añoro lo que era un fastidio, extraño lo que era permanente, anhelo lo que era tediosamente normal. Y, sin buscar algo, encuentro.

Este confinamiento me devolvió la memoria a través de testimonios ajenos. Estoy en el grupo que puede quedarse en casa y no les voy a fallar. Qué más da que rutinas se amalgamen traslapadas, se combinen confundidas. Lavo ropa y atiendo una clase; amodorrada en la cama reviso pormenores de sentencias; y mientras gestiono acuerdos, lavo platos y descubro la enorme telaraña en mi cocina.

En la misma confusión, supongo, a mis compañeras de la escuela les da por desempolvar cajones y compartir. Me vi y era yo, ni tan ñoña ni tan ajena. Lo mismo meto el dedo a un pastel que pongo cuernos a la festejada, me suelto el broche para dejar caer el pelo sobre mis ojos –3° de primaria - segundos antes de que se tome la foto y así escaparme del dogma.

Ellas recuerdan el nombre de las maestras, el año en que dividieron a los grupos, el momento de las despedidas, los amores proscritos y los consejos de las monjas para mortificar la vista. ¿Cómo se aflige a la vista? ¿Cómo se doma una mirada castigando al cuerpo? Seguimos sin saberlo.

De la buena voluntad sobran anécdotas, entregábamos el alma dibujando una portada, ¿y la tarea? Quizá. Regresan sus caras, una a una, la que ideaba la travesura, la que la divulgaba, la que la organizaba, la que la ejecutaba, la que ayudaba, la que aplaudía, la que chismeaba. Castigos distribuidos a todas, ¿y qué? Al final seguimos siendo y haciéndonos. Durante doce años construimos esencia, liderazgo, voluntad y nos hicimos fuertes.

Yo era todas y todas eran yo. De trozo en trozo me fueron acercando las anécdotas, las imágenes, los chismes, nombres, amores y desencuentros, los pedazos de mí que me guardé para después. Trozos tan olvidados que ya no iban a existir jamás porque los había superado; pero no, regresaron en sigilo acompasando el tedio de esperar.

Mis amigas comparten de una manera frenética, desde el jueves pasado vienen construyendo el repositorio de nuestra infancia y la adolescencia. Lo recordé todo, o casi todo: fui sacerdotisa azteca, porté la bandera de Ghana el día de las Naciones Unidas, era la dueña del balón de futbeis, jugaba medianamente bien al básquet.

Por supuesto, este fin de semana regresé a mis álbumes y todas estaban ahí.

Día a día me distraigo en asuntos oficiales, foros, acuerdos; busco conciertos, películas o series; despido a mis enfermos, acompaño las pérdidas, la incertidumbre, y festejo la expectativa tan buena y triste de lo que está por venir en mi México.

Cumplo mi parte en el confinamiento hasta donde puedo: dono, aplaudo, apoyo, debato y concilio. En esta sana distancia, el presente marca la agenda, me tiene ante el espejo de lo que fui sin saberlo, para descubrir que nunca dejé de serlo.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.