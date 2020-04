Rubén Hernández Ortiz: Un mundo paralizado

El ser humano es complejo y sus comportamientos en ocasiones son acordes a su estatus de ser la especie más inteligente del planeta, pero en ocasiones, quedan algunas dudas.

El avance de la tecnología y la comunicación inmediata nos permite que fluya la información por todos los rincones del mundo y nos permita tener muchos datos para interpretar y sacar conclusiones.

Estas conclusiones a veces son tan simples o de sentido común que no nos satisfacen.

Queremos interpretaciones más rebuscadas como tratando que se parezcan a aquella película o serie de ciencia ficción o espionaje que tanto nos dejó sorprendido, y que nos ha convertido en una persona sagaz e intuitiva que sería la envidia de la mejor versión de Sherlock Holmes.

Los últimos acontecimientos mundiales y en especial la pandemia del Covid-19 me han permitido leer y escuchar esos análisis fantasiosos y sus correspondientes aseveraciones: En los inicios de la pandemia la afirmación era (dicho en voz baja, temiendo que el FBI o la CIA estuvieran grabando la conversación) que EU había sembrado el virus en China en represalia por la guerra comercial que libran; pero ahora que EU ha superado a China en gente con virus, resulta que China lo planeó todo para hundir a EU y convertirse en la nueva potencia.

La verdad yo no sé cómo funcionan las inteligencias de EU, China o cualquier otro país como para afirmar o desmentir cualquier hipótesis que me comenten, pero, en este caso, no creo que EU le haya sembrado en virus a China y que luego fuera tan… tonto de que se le “volteara el chirrión por el palito”.

Me satisface el pensar que el virus simplemente surgió tal cual lo describió China en un inicio y se empezó a expandir por todo el mundo como lo estamos viviendo ahora. Sé que esta reflexión enloquece a muchas personas que tienen (o creen tener) información privilegiada o una inteligencia fuera de este mundo, pero así soy muy feliz.

Mi lógica es simple: La gente superdotada y/o con información privilegiada es muy escaza y regularmente no está entre nosotros los millones y millones de mortales. Si alguien realmente lo fuera, me preguntaría el por qué me trata de compartir sus habilidades conmigo en vez de ya ser un millonario consumado, gracias a su conocimiento de la economía global y su información de cuándo va a subir o bajar la bolsa o el tipo de cambio.

Siguiendo con mi razonamiento simple respecto a esta pandemia, me parece que sus efectos han sido magnificados por la comunicación y redes sociales. Aquí vemos que no todo es bueno por defecto, sino que debemos saber qué tomar y qué no, de todo lo que nos bombardea día con día.

Esta epidemia, años atrás no hubiese tenido este impacto pues no sabríamos los detalles que ahora vemos segundo a segundo como el que ya se infectó una persona en las islas Fiyi, a miles de kilómetros en medio del Océano Pacífico. Sí…, es lamentable, pero se hace de esto una gran noticia como si fuera nuestro vecino de al lado. Entiendo que los medios no tienen noticias que vender y ese es su negocio.

No es mi intención sumarme al extremo opuesto de decir que no pasa nada y sigámonos besando y abrazando…, no, los temas de salud no pueden ni deben minimizarse aun en tiempos normales; pero una enfermedad que es de menor tasa de mortalidad que otras más de los cientos que ya existen, no debería tener detenido a nuestro mundo.

Ahorita pareciera que el mundo está rezando porque pronto surja una vacuna o cura para esta pandemia, pero…, ¿cuánto tiempo podemos aguantar antes de que la economía colapse y la gente salga a la calle a buscar qué comer sin importar el precio que tenga que pagar?, y no estoy hablando solo de dinero.

Es un hecho que los efectos económicos y psicológicos negativos se irán incrementando en la medida que pasen los días sin haber cambios sustanciales a esta situación, y podríamos estar viendo en primera fila esas películas apocalípticas que tanto nos impactaron.

Aquí es donde entiendo el por qué mucha gente afirma, o más bien desea que así sea, que esto ya está “tamaleado” y que algunos personajes de peso lo hacen intencionalmente y que estirarán la cuerda, pero la soltarán en el momento que así les convenga. Entonces la situación se normalizará, la economía se recuperará y todos saldremos felices a cantar por los prados agarrados de la mano. Honestamente, a mi también me gusta este final.

Me pregunto qué es lo que pasa por la cabeza de líderes y científicos al respecto y si una solución, o más bien decisión, sea el acostumbrarnos a vivir con este virus, como ya lo hacemos con muchos más, y simplemente atenderlo como se atienden los otros males.

Dado que esta situación está fuera de nuestro control, por lo pronto debemos atender las instrucciones de quienes pueden saber más de este tema de salud, mantener nuestro cuerpo y mente sanos y listos para reactivar la vida que teníamos e incluso, ¿por qué no?, hacerla mejor por esta experiencia adquirida.

El autor es profesor de cátedra del Departamento de Ingeniería Mecánica y es Director de Mirrub Soluciones.

Opine usted: rubenhernandez@mirrub.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.