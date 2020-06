Rubén Hernández Ortiz: Solidaridad al turismo, impulso a México

Fuente: cortesía

Ya se ha comentado del impacto negativo del Covid-19 a los diversos sectores de la economía en donde unos de los más desfavorecidos, son los relacionados con el turismo. Y dado que el turismo representa más del 8.7 por ciento del PIB del país y genera más de 4.2 millones de empleos directos (de acuerdo con la Asociación de Secretarios de Turismo, ASETUR), el asunto no es un tema menor.

Quizás la definición de turismo es demasiado general para detallar que este segmento abarca mucha de la industria en que se concentra gente tanto para diversión como para negocios. En los eventos, la gente se moviliza local, nacional e internacionalmente para reunirse en una playa, un concierto, una convención o un evento deportivo. Los asistentes se alimentan en restaurantes y se hospedan en hoteles. Es por esta razón que recintos, hoteles y restaurantes son los que tienen el panorama más obscuro.

Ya empiezan a verse señales de recuperación en el mundo y muchas empresas ya calientan motores para arrancar con fuerza, pero no en el turismo.

Recuerdo que cuando la crisis de inseguridad azotó México, siendo Monterrey la ciudad más sacudida por eventos delictivos y macabros que se proyectaron a nivel mundial, acudí a una reunión de la industria de eventos representando a mi centro de convenciones de Monterrey. Una de las estrategias sugeridas era hacer una campaña internacional que resaltara otros destinos, en ese momento más “seguros”, y que se explicara a los visitantes que Monterrey era un caso aislado.

No pude dejar tener un sentimiento incómodo y mencioné el por qué nos dejaban morir solos, si éramos parte del mismo país. No hubo una respuesta que realmente fuera satisfactoria y yo los entiendo: no la tenían. Quizás era uno de esos casos donde se veía la situación como “de lo perdido, lo que aparezca” o simplemente nos tocaba ser parte de los daños colaterales en una guerra que buscaba un beneficio para la mayoría. Ahora le tocará al turismo verse en esa situación y la pregunta es: ¿lo vamos a dejar morir solo?

El turismo de negocios comprende eventos que van desde Congresos, Convenciones y Exposiciones, hasta reuniones de trabajo de 10 personas. Algunos de estos no requieren que los asistentes se trasladen a otras ciudades, pero eso no los exenta del resto de las afectaciones negativas actuales.

Al igual que la mayoría de las otras empresas, los recintos de eventos (centros de convenciones, estadios, arenas, auditorios, etc.), han tomado acciones enfocadas a la reducción de gastos, de acuerdo con la Asociación Internacional de Administradores de Recintos .

Mientras que las empresas que se ocupan de organizar los eventos en esos recintos (exposiciones, para ser más específicos), han tomado acciones similares, de acuerdo con el Centro de Investigaciones de la Industria de las Exposiciones.

Es evidente que todos tratan de subsistir y hacen su mayor esfuerzo para mantener sus equipos de trabajo intactos, pues los necesitarán cuando esta crisis se termine o se reduzca. Por esto es que las acciones de reducción de gastos se concentran primero en lo material antes que en lo humano; si esto se continúa prolongando, la reducción de salarios será una buena acción previa a la reducción de personal.

Adicionalmente, se espera que esta sea la industria que regrese con más cambios sustanciales. Es por esto que el enfoque que cada empresa de a su estrategia, determinará si continúa en el negocio o no. Su continuidad dependerá de su capacidad de adaptación a la nueva industria de turismo que surgirá después de la pandemia, ya que la gente se está adaptando a una interacción más virtual y, aunque esto no sustituirá a muchos eventos presenciales, sí será una opción para ciertas necesidades y también un nuevo negocio.

Después de esta experiencia, la gente solicitará o requerirá espacios mayores entre sí, más y mejores medidas de higiene que, sin duda, llegarán a regularse por las autoridades. En cuanto a recintos, transportes y restaurantes, su capacidad se verá disminuida y se tendrá el dilema de incrementar los metros cuadrados, disminuir la rentabilidad o elevar precios: todo un reto para la optimización y creatividad. Respecto a los alimentos y bebidas, habrá más exigencias sanitarias en cocina y en la interacción del staff con los clientes. Es probable que los servicios de buffet tiendan a desaparecer.

Definitivamente, el reto para esta industria es mayor pero también puede ser una gran oportunidad para quienes le apuesten al trabajo, creatividad y dedicación. Esta crisis ha detenido la economía de una manera casi por igual en todo el mundo, como no había ocurrido antes. Haciendo una analogía con las carreras de autos, la pandemia es como el “safety car” que ha obligado a todos a mantener sus posiciones sin rebasar; cuando se levante este freno algunos podrán mejorar su posición ya que pudieron acercarse a los punteros.

Sé que cada persona, cada empresa y cada industria está muy ocupada en resolver su propia problemática derivada de esta crisis y cada una de ellas debe, como en los protocolos de seguridad de los aviones, ponerse la mascarilla primero antes de ayudar a niños y ancianos a ponerse la propia. No tardemos demasiado en apoyar al turismo antes de que le falte el oxígeno ya que, al igual que sus acompañantes de al lado en el avión, también son familia o alguien muy querido.

El autor es Profesor de cátedra del Departamento de Ingeniería Mecánica del Campus Monterrey y Director de Mirrub Soluciones (Empresa de Consultoría para Recintos de Eventos).

Opine usted: rubenhernandez@mirrub.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.