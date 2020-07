Rosa Nelly Trevinyo-Rodríguez: El Síndrome del SAPO

Fuente: Cortesía

En épocas de crisis nuestros anti-valores personales salen a relucir. ¿Por qué? Porque las crisis—cambios bruscos que afectan nuestra forma de ser y vivir—vienen acompañadas de una emoción primaria: el miedo. Y como es bien sabido, el miedo paraliza o cataliza.

Ante el miedo, hay personas que en vez de idear proyectos ilusionantes y desarrollar la resiliencia, tienden al aislamiento y al egocentrismo; al punto que, comienzan a practicar conductas y actitudes personales nocivas (anti-valores) que afectan a su familia y empresa.

¿Cuáles son estos anti-valores? La Soberbia, la Arrogancia, la Prepotencia y la Obstinación… El Síndrome del SAPO.

Soberbia:

Una persona soberbia se siente el centro del universo; rara vez admite errores y casi nunca se rebaja a pedir perdón—a veces, ni siquiera pide ayuda. Su ego está tan inflado que se comporta de manera distante, no admite críticas y exhibe exceso de confianza en sus decisiones (peligro). Obviamente, al cabo del tiempo comete fallas graves que no aceptará y terminará cubriendo mediante actuaciones poco éticas. La soberbia genera estancamiento, soledad y pérdida de valor,…tanto en la familia como en la empresa. Y es que, a nivel familiar, las relaciones se impregnan de desdén, individualismo e ingratitud; mientras que, a nivel empresarial, se toman decisiones arriesgadas y se contrata solamente a colaboradores sumisos, dependientes y fáciles de manipular.

Arrogancia:

La arrogancia es la hermana pequeña de la soberbia; y normalmente, la sigue a todos lados. La arrogancia se demuestra cuando pienso que por ser primogénit@, hijo de, o miembro de la familia XYZ, tengo más derechos y privilegios que los demás. Al sentirnos merecedores, comenzamos a despreciar los dones y capacidades de los otros—y a hablar mal de ellos a sus espaldas. Nos creemos superdotados: “…nadie sabe más y mejor qué le conviene a la familia y a la empresa que ‘yo’…”. Tan seguros estamos de eso, que tomamos decisiones unilaterales sobre lo que no es nuestro—patrimonio. No informamos, no pedimos opiniones, minimizamos los comentarios y las quejas. La arrogancia genera desconfianza, indiferencia, conflicto y quebrantos patrimoniales,…tanto en la familia como en la empresa. Una persona arrogante puede tragarse su orgullo y pedir perdón, pero lo hará sólo por interés.

Prepotencia:

La soberbia y la arrogancia derivan en la prepotencia. Y es que, dado el sesgo cognitivo de “superioridad” y “merecimiento”, los demás tendrían que “someterse” a mi voluntad ¿no? Así, utilizamos el poder que poseemos no para servir, sino para servirnos—para nuestro propio beneficio (personal o profesional). Las personas prepotentes aplican la intimidación, la arbitrariedad, la inconstancia (“darle largas”), las amenazas y el temor para controlar a los demás; para hacer su voluntad. La prepotencia genera desprecio, rencor y abandono,…tanto en la familia como en la empresa. Y es que, cuando los que mandan pierden la humildad—humillan y aplastan la auto-estima de los demás—, los que obedecen, pierden el respeto, y tarde o temprano, se desquitan o alejan.

Obstinación:

Finalmente, una vez que nos hicimos amigos de la soberbia, la arrogancia y la prepotencia, la obstinación no podrá faltar. Si somos “superiores”, “merecemos todo”, e “imponemos nuestras reglas”, las cosas deben hacerse a nuestra manera—sin importar que existan pruebas que demuestren que estamos equivocados. Las personas obstinadas llegan al punto de no escuchar ni evaluar otras ideas que no sean las suyas. La obstinación genera pérdida de oportunidades, obsolescencia y decadencia,…tanto en la familia como en la empresa. Y es que, cuando las familias o las empresas dejan de innovar y no logran adaptarse al entorno, el colapso está asegurado.

Así que, cuidado con el síndrome del SAPO porque no sólo envenena a título personal, sino que ¡es contagioso!—el comportamiento de los miembros de nuestra familia nos influye enormemente y terminamos por reproducirlo. ¡Ojo!

La autora es Socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Familiares en el sector Médico, Petrolero y de Retail.

Opine usted: rosanelly@trevinyorodriguez.com

